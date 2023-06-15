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Росіяни зганьбилися диким фейком про "знищення" HIMARS

Аліна Дембіцька
15 червня 2023, 23:37 оновлено 15 червня, 23:37
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Чергову російську брехню змогли викрити уважні користувачі Мережі.
HIMARS, армия РФ
Росіяни зганьбилися диким фейком / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Російські пропагандисти сфабрикували дикий фейк про нібито знищення кількох систем HIMARS. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.

Так, російські загарбники вкинули в Мережу відео на якому нібито їх бійці знищили кілька HIMARS у лісосмузі. Однак насправді – це чергова брехня окупантів.

"Насправді, це ролик, який зняв дрон ЗСУ і на ньому зафіксовано українську атаку на самохідні артилерійські установки російських окупантів, знищені влучними ударами наших воїнів", - зазначають у Центрі.

Зазначається, що чергову російську брехню змогли викрити уважні користувачі Мережі. Люди помітили, що росіяни навіть не спромоглись видалити українську пісню, яка грала на фоні відеоролика.

Фейки РФ про українське військове командування

Раніше у російських пропагандистських ЗМІ та Telegram-каналах поширили інформацію про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "важко поранено" після ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. У РФ нафантазували, що Залужний нібито отримав травму голови та осколкові поранення.

Окрім того, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бойовики нібито ліквідували командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру. Однак керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашковський заявив, що це фейк.

Також російські пропагандисти створили ганебний фейк про очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Росіяни використали логотип відомого українського ЗМІ, яке нібито і повідомило про смерть головного розвідника України.

Дивіться відео про те, як ЗСУ потужно відповіли росіянам з HIMARS:

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