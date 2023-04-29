"Господи, спаси і збережи": точне попадання HIMARS по базі російських офіцерів потрапило на відео

Дві ракети вразили будівлю, пробивши дах і вибухнувши між першим і другим поверхами.

https://glavred.net/ukraine/gospodi-spasi-i-sohrani-tochnoe-popadanie-himars-po-baze-rossiyskih-oficerov-popalo-na-video-10466704.html Посилання скопійоване

HIMARS знищив російських офіцерів / скріншот, Вікіпедія

Російські пропагандисти заявили, що реактивна артилерійська система HIMARS нібито зруйнувала будівлю, де розміщувалися офіцери Владикавказького гарнізону 58-ї армії.

У мережі з'явилося відео з наслідками прильоту. На кадрах, ймовірно, один з окупантів каже: "Господи, спаси і збережи".

"Дві ракети вразили будівлю, пробивши дах і вибухнувши між першим і другим поверхами, що призвело до обвалення бетонних перекриттів в тій частині будівлі. Одна з ракет пробила ще одну бетонну плиту в підвалі, де перебували три офіцери, але, на щастя, ніхто не постраждав. В результаті вибуху стіни були зруйновані, а підлогу підвалу був розірваний на шматки", - написали в росЗМІ.

відео дня

Дивіться відео наслідків удару HIMARS по базі окупантів:

Будівля повністю зруйнована / скріншот з відео

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков показав, якими застарілими засобами російські окупанти відбивалися від сучасних реактивних систем залпового вогню HIMARS.

"Це військовий кутовий відбивач. Вся територія біля Херсонського мосту була покрита десятками таких російських світловідбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від... HIMARS", - зазначив Резніков, підкресливши, що це ще раз підтверджує, що йде війна"вільного майбутнього проти тоталітарного минулого".

Раніше військовий експерт Олег Жданов говорив, що сучасна військова техніка Росії вже не перекидається на війну в Україну. Зараз загарбники знімають радянську техніку і озброєння зі складів тривалого зберігання – мова йде про машини, танки, бронетранспортери, яким 30 років і більше.

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