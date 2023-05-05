Ефективність HIMARS різко знизилась: окупанти навчилися боротися з ракетами - CNN

Російські окупанти використовують GPS-глушилки, щоб збити з курсу американські ракети HIMARS.

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Окупанти навчилися боротися з HIMARS / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Російські окупанти навчилися знижувати ефективність HIMARS. Вони використовують електронні глушники GPS, чим збивають з курсу ракети. Про це повідомляє CNN.

Подібні глушилки можуть вплинути на ефективність артилерійських снарядів Excalibur і комплектів високоточного наведення JDAM для авіабомб.

Однак у Пентагоні переконують, що проблема GPS-глушилок є перебільшеною. За його даними, у понеділок, 1 травня, ЗСУ випустили 18 ракет з HIMARS, що відповідає щоденній нормі.

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Слід зазначити, що ці глушилки заважають й окупантам. Через використання подібних технологій у них спостерігаються проблеми у роботі спецзв'язку, а це заважає координувати дії підрозділів.

Зниження ефективності HIMARS підтвердив оператор дронів, який воює на півдні Херсонської області, повідомляє видання.

"Вони все ще дуже необхідні і на них можна покластися, але вони не так домінують, як раніше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков показав, якими застарілими засобами російські окупанти відбивалися від сучасних реактивних систем залпового вогню HIMARS.

"Це військовий кутовий відбивач. Вся територія біля Херсонського мосту була покрита десятками таких російських світловідбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від... HIMARS", - зазначив Резніков, підкресливши, що це ще раз підтверджує, що йде війна"вільного майбутнього проти тоталітарного минулого".

29 квітня російські пропагандисти заявили, що реактивна артилерійська система HIMARS нібито зруйнувала будівлю, де розміщувалися офіцери Владикавказького гарнізону 58-ї армії. Дві ракети пробили дах і вибухнули всередині. Внаслідок цього обвалились бетонні плити, стіни зруйновані, а підлогу підвалу розірвало на шматки.

Дивіться відео Главреда про потужність HIMARS, армія РФ беззахисна перед ними:

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