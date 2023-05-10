Жданов відверто відповів, чи дійсно росіяни здатні ставити перешкоди для снарядів HIMARS

Військовий експерт підкреслив, що станом на сьогоднішній день в бортову систему HIMARS неможливо втрутитися.

https://glavred.net/ukraine/zhdanov-otkrovenno-otvetil-deystvitelno-li-rossiyane-sposobny-stavit-pomehi-dlya-snaryadov-himars-10469059.html Посилання скопійоване

Жданов пояснив, чи здатні росіяни перешкоджати ударам HIMARS / Колаж: Главред, фото: Главред, Вікіпедія

Нещодавно у західних ЗМІ з'явилася інформація, що нібито російські загарбники навчилися знижувати ефективність HIMARS. Окупанти нібито використовують електронні глушники GPS, чим збивають з курсу ракети. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов під час стріму на своєму YouTube-каналі розповів, чи справді так може бути.

Жданов зауважив, що він дуже сумнівається в тому, що російські окупаційні війська здатні протидіяти сучасним ракетам американської реактивної артилерійської системи HIMARS.

Військовий експерт розповів, що станом на сьогоднішній день в бортову систему HIMARS неможливо втрутитися, оскільки там стоїть приймач сигналу GPS-навігації, який нічого не випромінює, він просто приймає.

відео дня

"Це звичайний GPS-навігатор стоїть у голові ось цього високоточного снаряда від системи HIMARS. Втрутитися в його роботу неможливо ніяк. Можна заглушити сигнал GPS, але для цього потрібен потужний генератор, який приглушив GPS на всій траєкторії польоту снаряду. А так снаряд коректує себе під час польоту. Не всі РЕБ можуть глушити GPS-сигнал, його потрібно глушити на певній висоті", - пояснив Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

HIMARS проти окупантів

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков показав, якими застарілими засобами російські окупанти відбивалися від сучасних реактивних систем залпового вогню HIMARS.

"Це військовий кутовий відбивач. Вся територія біля Херсонського мосту була покрита десятками таких російських світловідбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від... HIMARS", - зазначив Резніков, підкресливши, що це ще раз підтверджує, що йде війна "вільного майбутнього проти тоталітарного минулого".

Раніше стало відомо, що ЗСУ за допомогою ракетних комплексів HIMARS обстріляли штаб окупантської Росгвардії у тимчасово захопленому Донецьку. В результаті точного попадання знищена як мінімум дюжина окупантів, а ще 60 були поранені.

Як зазначив міністр оборони Олексій Резніков, Україна отримала від міжнародних партнерів "речі, що змінюють хід гри", як-от 155-мм артилерійські системи. Окрім того, влітку минулого року ЗСУ отримали "підтримку, яка змінює істотно все", тобто HIMARS та інші ракетні системи залпового вогню. За його словами, системи західних країн дали змогу ЗСУ влучати в цілі на відстані 80 км, знищувати російські склади зброї, склади з паливом і командні пункти ЗС РФ.

Дивіться відео - військові експерти Олег Жданов та Роман Світан в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповіли про великий майбутній наступ ЗСУ:

Вас може зацікавити: