HIMARS накрив штаб ворога на Херсонщині: 15 офіцерів РФ ліквідовано та поранено

Ракета HIMARS несподівано "прийшла" на щоденну нараду російських офіцерів.

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Удар по штабу РФ на Херсонщині / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Сил оборони вдарили по тимчасовому пункту управління окупантів у Херсонській області за наводкою Служби безпеки України.

В результаті знищено та поранено офіцерів окупаційної армії РФ, повідомляє Українська правда з посиланням на дані, отримані в СБУ.

Зазначається, що завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS "прийшла" на щоденну нараду російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

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"Нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус "200", 7 - "300", - додало джерело в СБУ.

Дивіться відео - удар по окупантах РФ на Херсонщині:

/ Скриншот

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Розвиток подій вимагає інформаційної тиші, підкреслила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дрон-обманка в Курську обезголовив ворожий авіаполк. Безпілотниками була атакована база 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ націлилися на нове місто на півдні. Українські захисники зосередилися на прориві добре захищеної ділянки території.

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