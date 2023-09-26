УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

HIMARS накрив штаб ворога на Херсонщині: 15 офіцерів РФ ліквідовано та поранено

Олексій Тесля
26 вересня 2023, 11:24 оновлено 26 вересня, 11:34
Ракета HIMARS несподівано "прийшла" на щоденну нараду російських офіцерів.
Screenshot
Удар по штабу РФ на Херсонщині / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Сил оборони вдарили по тимчасовому пункту управління окупантів у Херсонській області за наводкою Служби безпеки України.

В результаті знищено та поранено офіцерів окупаційної армії РФ, повідомляє Українська правда з посиланням на дані, отримані в СБУ.

Зазначається, що завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS "прийшла" на щоденну нараду російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

відео дня

"Нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус "200", 7 - "300", - додало джерело в СБУ.

Дивіться відео - удар по окупантах РФ на Херсонщині:

HIMARS накрив штаб ворога на Херсонщині: 15 офіцерів РФ ліквідовано та поранено
/ Скриншот

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Розвиток подій вимагає інформаційної тиші, підкреслила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дрон-обманка в Курську обезголовив ворожий авіаполк. Безпілотниками була атакована база 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ націлилися на нове місто на півдні. Українські захисники зосередилися на прориві добре захищеної ділянки території.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
СБУ Херсонська область війна Росії та України
Реклама

Головне за день

HIMARS накрив штаб ворога на Херсонщині: 15 офіцерів РФ ліквідовано та поранено

HIMARS накрив штаб ворога на Херсонщині: 15 офіцерів РФ ліквідовано та поранено

11:24 Україна
ЗСУ потужно б'ють ворога на півдні: пішли вперед і захопили нові рубежі

ЗСУ потужно б'ють ворога на півдні: пішли вперед і захопили нові рубежі

10:17 Україна
Вночі РФ атакувала Україну 38 "Шахедами": постраждав пункт пропуску на кордоні

Вночі РФ атакувала Україну 38 "Шахедами": постраждав пункт пропуску на кордоні

09:46 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:24

HIMARS накрив штаб ворога на Херсонщині: 15 офіцерів РФ ліквідовано та поранено

11:16

Експерт з прибирання розкрила секретний рецепт чарівного засобу від пилуВідео

11:02

"Буде 3 вогняних удари для одного міста": гороскоп на жовтень по містах України

10:42

Чорноморський флот РФ ослаб після українських атак по штаб-квартирі - розвідка Британії

10:17

ЗСУ потужно б'ють ворога на півдні: пішли вперед і захопили нові рубежі

Штурм Криму почнеться цього року, у військ РФ є три способи залишити півострів – СвітанШтурм Криму почнеться цього року, у військ РФ є три способи залишити півострів – Світан
10:14

Іменини 27 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:56

Експерт розповів, скільки у Росії залишилось ресурсів, щоб продовжувати війнуВідео

09:46

Вночі РФ атакувала Україну 38 "Шахедами": постраждав пункт пропуску на кордоні

09:27

Під загрозою два міста України: Світан назвав ймовірний напрямок удару РФВідео

Реклама
09:01

Котячий наповнювач своїми руками: що додати в лоток, щоб не було запаху

08:49

Удар по штаб ЧФ РФ у Севастополі допомогли завдати російські офіцери - Kyiv Post

08:44

З білої вже ніхто не готує: спробуй копійчаний рецепт тушкованої червоної капусти від Ярославського

08:22

Чому овацій не було? Як пройшов візит Зеленського в СШАПогляд

08:19

ЗСУ просунулися на Донбасі та звільнили нові території під Бахмутом — ISW

07:44

Німеччина вдвічі скоротить допомогу біженцям: названо терміни

07:00

У Кривому Розі прогримів вибух: перші подробиці

06:50

Балтійський флот РФ деградував через війну в Україні – ISW

06:35

Як правильно – "за пару хвилин" чи "за кілька хвилин": Авраменко здивував відповіддю

06:22

Дуже важливі акценти бюджету 2024Погляд

05:20

Жовтень буде небезпечним: названо регіони, які ворог обстрілюватиме у жовтні

Реклама
04:35

Гороскоп на жовтень 2023 для Овнів: що принесе другий місяць осеніВідео

03:40

"Підбір ключів": Світан розкрив, чому припинилися атаки на Кримський містВідео

03:00

Буде нарозхват: 5 хитрих ідей, як найкраще їсти сало

02:35

Що буде, якщо Захід припинить підтримувати Україну: Світан описав жахливий сценарійВідео

02:02

Пролежать довше і не почорніють: експерт дав ідеальні поради щодо зберігання бананів

01:30

Кому не рекомендується їсти сало: несподівана відповідь приголомшить досвідчених гурманів

00:10

Єфросиніна розкрила секрет своєї молодості і стрункості

25 вересня, понеділок
23:55

Завдання для людей з надзвичайним зором: треба знайти 4 обличчя на зображенні

23:10

Курс долара "злетить" найближчим часом: банкір розповів, до чого готуватися українцям

22:50

Це паралізує весь флот: розкрито наслідки нищівного удару по штабу ЧФ в Криму

22:14

В Севастополі прогриміли вибухи, окупанти перекривали Кримський міст

22:03

Перша леді відповіла, чи піде Зеленський на другий термін

21:47

Вріже майже 9-бальний шторм: Україну накрила найсильніша магнітна буря

21:26

Війна з Росією може тривати ще 10 років: Світан приголомшив прогнозомВідео

21:20

Знайшли найсмачніший пиріг "4 склянки" : це унікальний рецепт від господинь

21:08

Вже цього тижня: США можуть офіційно схвалити передачу Україні ATACMS

20:50

Білий дім вимагає від України виконати пакет реформ для отримання допомоги - ЗМІ

20:40

Сергій Стерненко. Удар по Одесі та "помста" росіян за приниження у СевастополіВідеоВідеоблоги

20:29

"Мета тільки одна": Буданов назвав об'єкти в РФ, які знаходяться під загрозою удару

20:24

Угорщина поставила Україні жорсткий ультиматум: зухвала заява Орбана

Реклама
20:12

Росія підтягує резерви під Мелітополь: тривають бої за звільнені села

20:10

У Росії чергова "страшно красива" міс перемогла в конкурсі краси

20:07

Гороскоп на завтра 26 вересня 2023: Терезам - сила, Дівам - море гніву

19:36

Малхаз Нодарійович Папіашвілі досьє

19:30

У росіян не залишиться нічого: полковник назвав яскравий сценарій звільнення КримуВідео

19:30

Як і Лорак - нікому не потрібна: в Росії не хочуть йти на концерти співачки Лоліти

19:11

Чим замінити слово-паразит "тіпа": популяризатор мови озвучив українські аналоги

19:10

Ракетний удар по Одесі: важливі нюансиПогляд

18:38

Синоптики попереджають про небезпеку: якою буде погода 26 вересня

18:29

"Бавовна" в Криму тільки "на першому етапі", ЗСУ "гасять" ППО росіян - СвітанВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти