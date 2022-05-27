Рашистів дістали за 5 кілометрів: Стугна "підсмажила" САУ окупантів

ПТРК Стугна / фото : http://5.ua

Захисники України знищили самохідну артилерійську установку російських окупантів пострілом з ПТРК Скіф (Стугна-П).

При цьому ворожу техніку вразили на максимальній дальності - близько 5 км. Відповідне відео роботи 1 батальйону першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна опублікували в Facebook.

Зазначимо, що прицільний постріл здійснили бійці Української народної самооборони (УНСО).

"Новий день - нові досягнення. Знищена ворожа САУ", - розповіли захисники України.

Раніше повідомлялося про те, що адміністрація Джо Байдена готується передати Україні сучасні реактивні системи залпового вогню великої дальності MLRS.

Як повідомляє CNN, американська сторона схиляється до того, щоб відправити РСЗВ Україні в рамках нового великого пакету військової допомоги і допомоги у сфері безпеки, про який можуть оголосити вже наступного тижня.

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