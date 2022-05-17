Спалили залізо за 1 мільйон доларів: ЗСУ підсмажили зі "Стугни" російську БМП-3

ЗСУ підсмажили зі "Стугни" російську БМП-3/ Фото ілюстративне: Reuters, скрін з відео

Українські військові знищили за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна" російську бойову машину піхоти, ціна якої понад 1 мільйон доларів.

Крім цього, "під роздачу" потрапила і командно-штабна машина окупантів. Про це повідомляється у Telegram "Оперативний ЗСУ".

"Ось так палає понад 1 мільйон доларів російських платників податків. Саме стільки коштує БМП-3. Цього "півника", а також командно-штабну машину окупантів "підсмажили" українські морські піхотинці з 501-го окремого батальйону морської піхоти у взаємодії з воїнами Сил спеціальних операцій ЗС України за допомогою ПТРК "Стугна", – зазначається у повідомленні.

У 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців, коментуючи цю подію, розповіли, що "Стугна" вже давно добре себе зарекомендувала на фронті. Також у бригаді пояснили, чому на моніторі управління "Стугни" арабські символи. Зазначається, що багато екземплярів робили на експорт, і ті з них, які мають арабські позначки, якраз мали їхати до Саудівської Аравії, Катару чи Єгипту.

"Але через напад рф весь експорт зупинили, а всі одиниці передали ЗСУ. На заміну програмного забезпечення і зміни мови не було часу", – кажуть у бригаді.

Що відомо про українську Стугну

"Стугна-П" – це український протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) другого покоління, який розробило київське конструкторське бюро "Луч".

Система працює у напівавтоматичному режимі й наводиться по лазерному променю. При цьому оператор може керувати комплексом дистанційно за допомогою спеціального пульту – в такому разі боєць, який керує Стугною, має змогу відійти на відстань до 50 метрів.

Над розробкою Стугни українське підприємство працювало з 2005 по 2010 рік. З 2011 року і по сьогодні протитанковий ракетний комплекс перебуває на озброєнні в Україні.

Раніше повідомлялося, що Кремль почав масову розправу з верхівкою армії за поразки у війні. "Під роздачу" потрапили низка представників військового керівництва російської армії.

Також раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили російських окупантів, які намагалися подолати Сіверський Донець. Удар ЗСУ було завдано після того, як аеророзвідники Держприкордонслужби виявили, що окупанти налагодили через річку переправу.

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