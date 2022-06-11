Рашистів "підсмажили" разом з бронетехнікою: ЗСУ Стугною знищили окупантів

Бійці ВСУ у ПТРК Стугна / фото: http://5.ua

У Луганській області бійці 24 ОМБр імені короля Данила з ПТРК Стугна-П знищили Російський МТЛБ разом з "посиленим" екіпажем окупантів.

"У окупантів є такий цікавий квест - взяти якусь бойову машину, завантажити її орками всередині і ще з 5-8 зверху, для переконливості, і направлятися на зустріч нашим протитанкістам", - йдеться в повідомленні бригади в Facebook.

"Ми народ гостинний і оператори ПТРК Стугна-П з великим задоволенням привітаються з непроханими гостями. Ось тут вони радісно зустрічають МТЛБ з окупантами, більшість з яких вже повернулися додому в правильних упаковках (якщо пощастило)", - йдеться в повідомленні.

Стугна-П - протитанковий ракетний комплекс України другого покоління. Був розроблений київським конструкторським бюро Луч. Відомо, що комплекс напівавтоматичний, система наведення по лазерному променю. Бити з ПТРК можна ракетами калібру 130-мм або 152 мм з різними бойовими частинами. Існує можливість дистанційного керування комплексом за допомогою пульта на відстані до 50 метрів.

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України, імовірно, під Ізюмом в Харківській області, завдали нищівного удару по танку армії Росії.

Ворожа одиниця бойової техніки була знищена пострілом з протитанкового ракетного комплексу Стугна Українського Виробництва.

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