Яскравий спалах і потужний гуркіт: з'явилося відео вибуху на Кримському мосту

На опублікованих в Мережі кадрах зафіксований, імовірно, момент вибуху на Кримському мосту.

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На Кримському мосту прогримів вибух / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У Мережі опублікували відео вибуху на Кримському мосту, який стався в ніч на понеділок, 17 липня.

Окупаційна влада повідомила, що в результаті "надзвичайної події" на Кримському мосту з боку Краснодарського краю рух по мосту було зупинено.

На опублікованих в Мережі кадрах зафіксований, імовірно, момент вибуху на Кримському мосту. При цьому перед самим вибухом чути постріли з автоматичного або зенітного озброєння.

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Потім відбувся потужний вибух. Незважаючи на те, що запис вівся зі значної відстані, очевидцям вдалося зафіксувати яскравий спалах і сильну ударну хвилю, від якої у авто спрацювали сигналізації.

Дивіться відео - момент вибуху на Кримському мосту:

Момент вибуху Кримського мосту / скріншот

Вибух на Кримському мосту

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 17 липня, окупаційна влада повідомила, про "надзвичайну подію" на Кримському мосту з боку Краснодарського краю, рух по мосту було зупинено.

Зокрема мінтранс РФ заявив, що "є пошкодження дорожнього полотна на прольотах Кримського мосту. Самі конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах".

Пізніше стало відомо про потужний вибуху, що прогримів на Кримському мосту. Повідомляється, що дві людини загинули в результаті падіння прольоту Кримського моста. Ще одна - постраждала. Вибухом було пошкоджено автомобіль з білгородськими номерами.

Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України. Видання РБК-Україна з посиланням на СБУ повідомляє, що до нічного підриву Кримського моста причетна Служба безпеки України і Військово-морські сили.

"Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але врешті — решт це вдалося зробити", - повідомило джерело.

Як відомо, це вже не перший вибух на Кримському мосту. У жовтні 2022 року міст вже був пошкоджений в результаті вибуху. Сталася детонація вибухівки, яка була закладена у вантажівку. Обвалилася частина дорожнього покриття Кримського мосту.

У засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими підрив Кримського мосту-спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба такі відомості не підтверджує.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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