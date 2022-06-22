"Де хвалене ППО?": у росіян почалася істерика через вибух НПЗ в Ростовській області

У росіян почалася істерика через вибух НПЗ в Ростовській області/ скріншот, УНІАН

Після вибуху на території Новошахтинського нафтопереробного заводу (НПЗ) в Ростовській області почалася пожежа, яку все-таки вдалося загасити.

А ось у росіян почалася паніка - у всьому звинувачують ППО, яка не здатна захистити об'єкти РФ.

"Курськ, Брянськ, Білгород, Крим, Ростов. Що далі буде?", "А де там ППО не мають аналогів у світі? І Росія ще лякає світ своєю ядерною зброєю. Так якщо відповідь буде, то всі ракети залетять на території РФ, як собі додому", - писали росіяни в мережі.

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У коментарі до росіян навідався і українець, який поставив знущальне запитання.

"Росіяни, чому ваша ППО стоїть на острові Зміїний, а не в Ростовській області?",- поцікавився він.

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Раніше повідомлялося, що 18 червня, російські війська завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. За попередніми даними, від шести до восьми російських ракет влучили по нафтопереробному заводу та іншим об'єктам інфраструктури міста.

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