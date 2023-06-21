Ядерного удару точно не буде, бо ідіотів у Кремлі не так багато - Буданов

За 9 років війни Росії проти України Буданов може оцінити ризики застосування ядерної зброї.

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Буданов розповів про ймовірність ядерного удару / колаж: Главред, фото: Facebook Джапарової, Міноборони РФ

Начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що країна-агресорка Росія не завдаватиме ядерного удару по Україні.

За його словами, дев'ять років війни Росії проти України дали йому можливість оцінювати ризики загрози застосування ядерної зброї Кремлем. Про це він повідомив у коментарі журналу The Economist.

"Як керівник розвідки я прямо кажу, що цього не станеться. При всій моїй неприязні до РФ, ідіотів у керівництві там не так багато", - сказав Буданов.

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Він додав, що мир неможливий без стратегічної поразки Росії та переформатування влади у ній.

"Або всі вийдуть із війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає", - резюмував розвідник.

Застосування ядерної зброї Росією

Нагадаємо, що Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю - Москва і Мінськ підписали документ. Агресорка Росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю – повний контроль над озброєннями залишиться за Москвою, сказав глава Сергій Шойгу.

Захід відповість Путіну війною на ядерку в Балтійському морі. Можливе застосування агресором Росією ядерної зброї в Балтійському морі призведе до серйозних наслідків для Кремля, вважає Олександр Морозов.

Кочетков оцінив, де Кремль готує ядерну провокацію. Сценарій використання ядерної зброї проти України зараз зовсім не проглядається. У нас немає цілей, після ураження яких ми одразу почнемо капітулювати.

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