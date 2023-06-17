Захід відповість Путіну війною на ядерку в Балтійському морі - Морозов

Можливе застосування агресором Росією ядерної зброї в Балтійському морі призведе до серйозних наслідків для Кремля, вважає Олександр Морозов.

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Країни Заходу підуть на військову операцію проти Росії, якщо Путін переступить ще одну межу - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTubem, ua.depositphotos.com

Країна-окупант Росія здатна застосувати тактичну ядерну зброю в Балтійському морі після чергової поразки у війні проти України. У такому випадку Захід, який активно підтримує Київ, прямо відповість Москві військовим шляхом. Про це заявив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що можливе застосування тактичної ядерної зброї в Балтійському морі закінчиться для Кремля військовим зіткненням вже з країнами Заходу.

За його словами, низка країн НАТО здатна в такому випадку відповісти Росії війною.

Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

"Обставини посилять Україну. Глобальний альянс країн, які надають Києву колосальну політичну, військову та економічну підтримку, прийме виклик і проявить солідарність щодо нової фази агресії. Якщо Кремль упустить ядерний заряд в Балтійське море або піде на підрив комунікацій під океанами, Захід прийме нові рішення військового характеру і зробить інші кроки в сфері безпеки. Очевидно, що в такій ситуації група країн поза мандатом НАТО, але в рамках взаємодії з Альянсом, швидко підготує відповідь", - зазначив експерт.

Дивіться відео, в якому політолог Морозов зробив прогноз про терміни війни РФ проти України:

Також Олександр Морозов уточнив, що мова йде про пряму військову відповідь на дії Кремля з боку країн західного світу.

Нагадаємо, раніше політолог Морозов уточнив, що військова відповідь країн Заходу Росії включатиме не тільки наземну операцію, але і повітряну у вигляді ракетних ударів. На його думку, західні країни розуміють – в умовах подібної ескалації війни застосування таких заходів уникнути буде не можна.

Крім того, Морозов вважає, що Путін фактично відсторонився від ухвалення ключових рішень у Росії і делегував владу "проектам Кремля". Тому у Генштабу окупантів РФ немає розуміння, як надалі вести війну проти України.

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