"РФ хоче здаватися божевільною": Кочетков оцінив, де Кремль готує ядерну провокацію

Сценарій використання ядерної зброї проти України зараз зовсім не проглядається. У нас немає цілей, після ураження яких ми одразу почнемо капітулювати.

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Олександр Кочетков оцінив шанси того, що Путін почне ядерну війну / Колаж: Главред, фото: УНІАН , pixabay.com, скріншот

Країна-агресор і окупант Росія може спровокувати аварію на Запорізькій АЕС, щоб створити певні передумови для мобілізації росіян та повного закриття РФ після створення "залізної завіси", що, в свою чергу, допоможе кремлівській владі повністю взяти країну під контроль. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

Також, на його думку, Кремль може спровокувати й іншу ядерну подію, наприклад, вибух на Воронезькій атомній станції. При цьому сценарій використання ядерної зброї проти України зараз зовсім не проглядається, тому що це нічого не дасть самій Росії.

"Вона намагається здатися божевільною, але насправді не така божевільна. Людина, яка готова згоріти в ядерному протистоянні, не буде витримувати найближчих людей по 14 діб на карантині перед зустріччю, щоб не захворіти, а Путін це продовжує робити", - пояснив аналітик.

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Кочетков вважає, що Путін хоче жити, і жити добре. Отже, ніяка ядерна війна йому не потрібна. Крім того, проти України такий метод не спрацює.

"У Москві вже зрозуміли, що, передусім, у нас немає цілей, після ураження яких ми одразу почнемо капітулювати. Їй нема чого зруйнувати на українській території, щоб переговори на умовах Росії відбулися. Тому застосування тактичної ядерної зброї не вплине на хід війни та нас не зупинить. А якщо Росія застосує проти нас стратегічну ядерну зброю, вона поховає і себе, тому що ми занадто близько до РФ. Тому використання ядерної зброї проти України – це занадто безглуздий крок навіть для Кремля", - вважає Кочетков.

При цьому застосувати ядерну зброю проти інших країн Росії страшно, оскільки вона може отримати не лише удар у відповідь, але і превентивний удар.

"Причому необов'язково ядерний, а будь-якою сучасною високоточною зброєю, яка знищить дуже багато чого. Ефект може бути навіть більшим, ніж від використання ядерної зброї. І Путін про це знає. Отже, ймовірність використання сьогодні ядерної зброї приблизно така сама, як і на початку війни", - резюмував Кочетков.

Путін готується до масштабної хімічної атаки в Криму

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін наказав військам "хімічного захисту" увійти на тимчасово окуповану Херсонську область. Такі дії можуть вказувати на те, що окупанти готуються до провокації на хімічному підприємстві Кримський титан.

Російські загарбники можуть підірвати завод "Кримський Титан" в Армянську, щоб виграти для себе час для передислокації своїх військ, вважає полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, з цією ж метою вони підірвали Каховську ГЕС, що спричинило серйозне затоплення великої території та загибель людей.

Військовий експерт Павло Нарожний також вважає, що росіяни готові піти на цей злочин, щоб уповільнити український наступ. За його словами, на Кримському титані розташовані ємності з аміаком. Якщо станеться викид аміаку, "усі, хто опиниться в його хмарі, загинуть із ймовірністю, близькою до 100%".

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