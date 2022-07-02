"Я знала, де Єва спить, і бачила, куди прилетіло": ракета вбила 8-річну дівчинку в Очакові

Її 15-річна сестра Віолетта зі своїм тримісячним сином перебувають у комі. Також загинула бабуся дівчат.
Внаслідок ракетного обстрілу окупантами Очакова на Миколаївщині у ніч на 28 червня загинула 8-річна дівчинка Єва Смульська. Ракета влучила просто у їхній будинок. Інших членів сім’ї вдалося відкопати з-під завалів, а Єву з 50-річною бабусею врятувати уже не вдалося.
У дитини було ще четверо сестер. Одна з них, 15-річна Віолетта, разом зі своїм тримісячним сином зараз перебувають в лікарні у комі. Стан хлопчика покращується, а Віолетті стає гірше. Проте точних прогнозів немає. Істрію сім’ї розповів Бабель.
Мама дівчат Маргарита розповідає, Єва була старанною і талановитою дівчинкою. Вона любила малювати, завжди допомагала мамі по господарству і фактично була її "копіркою".
"Все повторювала за мною, чим би я не захоплювалася. Я творча також, але захоплення швидко змінювала. Ось беру бісер – і вона теж, в’яжу гачком – і вона старається. Навіть їм картоплю смажену – і Єва теж. Ніхто з моїх дочок не був так прив’язаний до мене", – каже Маргарита.
Вечір напередодні обстрілу сім’я провела разом. Усі члени сім’ї втомилися від домашньої роботи і тому швидко заснули.
"Ми так втомилися, що навіть не побажали одна одній добраніч", – згадує мама дівчинки.
У ту ніч вони не почули сигналу повітряної тривоги. Зазвичай, коли була повітряна тривога, вони усі разом ховалися в укриття – гардеробну кімнату. Це єдине місце в будинку, яке вціліло після ракетного удару.
Коли ракета влучила в будинок, жінка одразу зрозуміла, що сталося, але не розуміла, що робити. Дівчата спали у різних кімнатах. Маргарита почала голосно кричати до них. Чула, як поруч плакали наймолодша донька та онук.
На її крики прибігла 13-річна донька Тоня – виявилося, що вона вночі прокинулася і сама перелягла в їхнє укриття. Тому дівчинка й не постраждала.
"Тоня – наш янгол-охоронець, вона допомогла вибратись з-під завалів мені, і ми разом розгрібали інших. Єву знайшли рятувальники. Сказали, що відкопають і привезуть у лікарню, але не привезли. Мені довго не хотіли говорити [що вона загинула], але я давно зрозуміла. Я знала, де Єва спить, і бачила, куди прилетіло. Інших варіантів не було", – розповідає Маргарита.
Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів окупантами міста Очаків Миколаївської області загинула 6-річна дівчинка, 3-місячне немовля потрапило до лікарні й зараз перебуває у комі.
Нагадаємо, раніше очевидиця розповіла деталі ракетного удару по багатоповерхівці в Сергіївці на Одещині. За її словами, біля будинку, в який влучила ракета, зібралося багато швидких. Надворі було вибите скло у всіх автівках, а під ногами валялися уламки ракети.
Дивіться онлайн новини Миколаєва:
Читайте також:
- "Лукашенка тримають за горло": Клімкін пояснив, що зробить Захід у разі нападу Білорусі на Україну
- "Всюди було місиво": очевидиця розповіла деталі ракетного удару по багатоповерхівці в Сергіївці
- "Діти прикинулися мертвими": у Міноборони РФ розповіли маячню про ракетний удар по Одещині