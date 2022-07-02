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"Всюди було місиво": очевидиця розповіла деталі ракетного удару по багатоповерхівці в Сергіївці

2 липня 2022, 16:43

Біля будинку, в який влучила ракета, зібралося багато швидких. Надворі було вибите скло у всіх автівках, а під ногами валялися уламки ракети.

сергеевка одесская область ракетный удар
Очевидиця розповіла деталі ракетного удару по багатоповерхівці в Сергіївці/ ДСНС України

Окупанти вдарили ракетами по Сергіївці на Одещині у ніч на 1 червня. Одна ракета влучила у житлову 9-поверхівку, ще дві – у дві бази відпочинку. Внаслідок цього загинули понад два десятки людей.

Після влучання у багатоповерхівку вибуховою хвилею пошкодило також сусідні будинки, і багато людей отримали поранення. Місцева жителька Оксана, яка живе з дітьми у будинку навпроти знищеного, ледве встигла заховатися з сім’єю і не постраждати від вибухової хвилі. Що відбувалося у той трагічний час, вона розповіла журналістам проєкту helpdeskmedia.

Оксана зазначає, що перший удар, який вони почули, був у проміжку між 01:15 та 01:30.

"Я не знала, куди тоді влучили, але удар був страшний. Це було схоже на землетрус, будинок дуже сильно затрясло. Ми швидко взяли сумку з документами, тривожну валізку і вискочили. Вийшло так, що старший син забіг у ванну, а ми з молодшою донькою – у коридор", – розповідає очевидиця.

Третя ракета влучила в сусідній будинок

За її словами, другий удар був такої сили, що в них на кухні та в інших кімнатах повилітали усі вікна. Частину скла, яке розлетілося, прийняли на себе цупкі штори.

"Моя донька злякалася, одразу присіла. Потім ми побігли, вона піднялася за мною і вдарилася об двері головою і носиком. Я кричу старшому у ванній: "Сідай!". І тільки крикнула – ще один вибух. Третій вибух був ще сильнішим. Тоді вдарило у 23-й будинок, який навпроти нас", – розповідає Оксана.

У її будинку почалася паніка, усі почали вибігати. Проте вхідні двері у будинку заклинило, і їх довелося вирізати болгаркою, щоб вийти.

  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області
  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області
  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області
  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області
  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області
  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області
  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області
  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області
  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області
  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області
  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області
  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області
  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області
  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області
  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області
  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області
  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області
  • Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині
    Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в смт Сергіївка на Одещині ДСНС України в Одеській області

Вийшли на вулицю – а там просто місиво

Коли вони вийшли на вулицю, то побачили, що там просто місиво – у всіх автомобілів повибивало скло, уламки ракети валялися просто у них під будинком. А сусідній будинок був стесаний, як ножем, каже Оксана.

"Просто повністю його не було. Магазин склався у купку. Загинула Олена Миколаївна з того будинку, вона виштовхнула дитину у тамбур, сусідка схопила за руку, встигла. А її, виходить, вибуховою хвилею вбило", – каже очевидиця.

Далі Оксана з дітьми спустилася у підвал, де вже було багато людей. Потім до них прийшли медики, які всіх оглянули. У мешканців сусідніх будинків були різні травми – хто вдарився головою об стіну, хто впав з ліжка під час вибуху, в одного чоловіка вибило щелепу і він не міг говорити.

Тим часом до будинку, в який влучила ракета, наїхало багато швидких – там було багато жертв та постраждалих.

"У нас було багато переселенців з гарячих точок – з Харкова, Луганщини. Вони тікали від війни, три місяці побули спокійно тут – і от знову", – каже Оксана.

Ракетний удар по Сергіївці

Нагадаємо, 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Одна ракета потрапила в дев'ятиповерховий будинок, ще дві – у дві бази відпочинку.

Внаслідок удару була зруйнована зовнішня стіна житлового будинку і перекриття з першого по дев'ятий поверх. Загинули понад два десятки людей.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський ракетний удар по цивільній інфраструктурі в Одеській області цілеспрямованим актом тероризму проти українського народу.

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