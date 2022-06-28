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Немовля у комі, 6-річна дівчинка загинула: наслідки обстрілів окупантами Миколаївщини

28 червня 2022, 13:24

По самому Миколаєву загарбники випустили 11 ракет вночі, поки люди спали, розповів губернатор Віталій Кім.

ракета, детская игрушка
Обстріл Миколаївщини – немовля у комі, 6-річна дівчинка загинула/ antikor.com.ua, УНІАН

Внаслідок обстрілів окупантами міста Очаків Миколаївської області загинула 6-річна дівчинка, 3-місячне немовля потрапило до лікарні й зараз перебуває у комі.

Крім дитини, під час обстрілу міста загинуло ще двоє людей. Постраждало загалом шестеро осіб, серед яких є діти. Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Загарбники здійснили обстріл Очакова близько 04:00 у вівторок, 28 червня. Вони влучили по території міського ринку, будівлі палацу культури, а також у приватний сектор, де було зафіксоване пряме влучання у два житлові будинки.

Через атаку російських військових у деяких районах міста відсутнє водо-, газо-, енергопостачання й інтернет.

Окупанти обстріляли й інші райони Миколаївської області. Так, були обстріли у низці громад Баштанського та Миколаївського районів. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Обстріл окупантами Миколаєва

Загарбники у ніч на 28 червня запустили по Миколаєву 11 ракет, частину з них збила ППО, розповів Віталій Кім.

За його словами, окупанти стріляли касетними боєприпасами з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Внаслідок цього були пошкоджені приватні подвір'я, будинки й автомобіль. Касетні боєприпаси також впали біля зупинки громадського транспорту.

За словами Кіма, поки що інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, вранці Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Зараз уточнюється інформація щодо потерпілих і наслідків.

Дивіться онлайн новини Миколаєва:

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