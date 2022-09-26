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"Я тебе не розумію": Залужний 24 лютого шокував відповіддю генерала США Міллі

26 вересня 2022, 22:09

Генерал Міллі був "в деякому роді вражений", коли побачив опір України.

Валерій Залужний
Валерій Залужний / president.gov.ua

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку повномасштабного вторгнення Росії сказав голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі, що не планує евакуюватися, так як війна для нього почалася ще в 2014 році.

За його словами, генерал Міллі був "в деякому роді вражений", коли побачив опір України.

Він запитав Залужного, чи не планує той евакуюватися з Києва, на що отримав відповідь: "Я тебе не розумію, для мене війна почалася в 2014 році, я не втік тоді і не збираюся бігти зараз".

Також Залужний заявив, що його здивували промахи Росії, так як противник не відступав і не змінював підхід до бойових дій, коли зустрічав сильний опір або втрачав можливість поповнення запасів.

"Вони просто загнали своїх солдатів на бійню. Вони вибрали той сценарій, який мені найбільше підходив", - сказав генерал в інтерв'ю журналу Time.

Війна РФ з Україною: що говорять про терміни

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, не буде тривати роками, але і швидкої перемоги теж не слід чекати.

Він додав, що Україна повинна зробити так, щоб у Росії не було ніякого бажання атакувати нашу державу знову.

Раніше радник ОП Олексій Арестович заявив, що контрнаступ ЗСУ на півдні нашої країни може розтягнутися на дуже тривалий термін. Він підкреслив, що головне для ЗСУ на півдні – не наземний наступ, а удари HIMARS.

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війна в Україні Валерій Залужний війна Росії та України
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