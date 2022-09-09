"Нам дуже важко, але ми просуваємося": ЗСУ звільнили понад 1000 кв. км за кілька днів - Залужний

Валерій Залужний прокоментував контрнаступ ЗСУ / Фото УНІАН, facebook.com/CinCAFU

Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний заявив, що всього за кілька днів ЗСУ звільнили від ворога вже понад 1000 квадратних кілометрів. Українські захисники продовжують успішний контрнаступ за багатьма напрямками.

За словами Залужного, звільнення української землі проходить важко, але впевнено. ЗСУ просуваються вперед і висловлюють подяку громадянам, які допомагають їм.

"Понад 1000 кв км звільнено від окупанта в останні кілька днів. Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають на нас", - йдеться у повідомленні Залужного в Telegram.

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Також Головнокомандувач ЗСУ також опублікував відео зі звільнених населених пунктів Харківщини:

Звільнення Харківської області

8 вересня Збройні Сили України підняли українські прапори у низці населених пунктів Харківської області, які раніше були окуповані росіянами. Зокрема, ЗСУ підняли прапор України в Балаклії, Волоховому Яру, Іванівці, Борщівці та Шевченківському.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни в Україні повідомили, що Збройні Сили України домоглися значних успіхів у Харківській області та наступають на Куп'янськ. На думку експертів, ЗСУ можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.

ЗМІ тим часом пишуть, що в оперативному оточенні можуть опинитися понад 10 тисяч військових Росії, які дислокуються на території від Куп'янська до околиць Слов'янська.

Головне управління розвідки Міноборони України вже опублікувало перехоплення розмови двох окупантів, з якого випливає, що ЗСУ взяли в кільце військових російської армії, які знаходяться в Харківській області, і що допомоги, найімовірніше, не буде.

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