Залужний зареєстрував шлюб: у Києві відбулося унікальне весілля українського офіцера

/ Facebook Тамара Гориха Зерня, Мария Гуреш

У Києві відбулося унікальне весілля українського офіцера та доньки відомої письменниці. Свідком на заході був мер столиці Віталій Кличко, а розписав молодят Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Про це повідомила у соцмережах мати нареченої, письменниця Тамара Горіха Зерня. Вона наголосила, що присутність Залужного і Кличка на весіллі для сім’ї було честю.

"У нашій родині було велике свято. Моя донька Марія Гуреш стала дружиною Євгенія Воротило. Нащадки двох давніх козацьких родів – сумського роду Негрійків і черкаського роду Воротил – створили нову сім'ю і відтепер будуватимуть власний дім. Великою честю для нас є те, що молодят розписав Головнокомандувач Збройних сил України пан Валерій Залужний, а свідком одруження став мер Києва пан Віталій Кличко. І зробили це з великою щирістю і теплом", – написала Тамара Горіха Зерня.

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Після одруження молодята попросили почесних гостей розписатися на прапорі України.

Своїми емоціями у соцмережах також поділилася молода дружина Марія Гуреш. Вона висловила вдячність поважним гостям за незабутнє весілля.

"Ми страшенно вдячні Валерію Залужному за те, що благословив нас і розписав. Ми також вдячні і Віталію Кличко за те, що принагідно став нашим свідком. Цей день був неймовірно світлим. Ми окрилені. Ми натхненні", – написала вона.

Раніше повідомлялося, що під час виступу української попвиконавиці Тіни Кароль у столичному метро (на станції метро "Майдан Незалежності") нацгвардієць зробив пропозицію руки і серця своїй коханій, яка також служить у Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше захисник України, який втратив ногу на війні, зробив пропозицію коханій. Юлія Матущак відповіла згодою коханому військовослужбовцю Роману Добряку. Вона підтримувала хлопця у найважчі часи і зараз погодилася вийти за нього заміж.

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