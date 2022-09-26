Зеленський довірив військові рішення генералам - Залужний

Володимир Зеленський та Валерій Залужний / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський ще в 2019 році погодився, що йому не варто безпосередньо втручатися в військові рішення, оскільки він не знайомий з військовою справою.

Як заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв'ю журналу Time, він інформував нового главу держави про військові операції та командні структури.

Залужний не навчав президента тактичним тонкощам ведення війни.

"Йому потрібно розбиратися у військовій справі не більше, ніж в медицині або будівництві мостів", - розповів генерал.

Експомічник міністра оборони Олексій Мельник заявив, що Зеленський дозволив генералам "керувати балом" без прямого втручання у військові справи, зазначає видання.

У матеріалі також порушена інформація про нібито конфлікт між Зеленським і Залужним. Також там проводиться коментар радника Офісу президента Олексія Арестовича, де він спростовує подібну інформацію.

"Так званий конфлікт із Залужним був придуманий нашою опозицією від початку і до кінця. З одного боку, це явно вигадка. З іншого боку, це має болючий ефект, тому що розпалювання конфлікту між воєначальником і головнокомандувачем - це катастрофа", - зазначив він.

Війна РФ з Україною: що говорять про терміни

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, не буде тривати роками, але і швидкої перемоги теж не слід чекати.

Він додав, що Україна повинна зробити так, щоб у Росії не було ніякого бажання атакувати нашу державу знову.

Раніше радник ОП Олексій Арестович заявив, що контрнаступ ЗСУ на півдні нашої країни може розтягнутися на дуже тривалий термін. Він підкреслив, що головне для ЗСУ на півдні – не наземний наступ, а удари HIMARS.

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