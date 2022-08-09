"Я п'ять сімей утримую": Арестович розповів про свої доходи

Олексій Арестович / скирншот

Радник глави офісу президента Олексій Арестович зізнався, що у нього немає власного житла, але йому доводиться утримувати п'ят сімей.

В інтерв'ю передачі ЖВЛ він розповів, що зараз підтримує п'ять сімей, включаючи сім'ї своїх батьків і батьків своєї дружини.

За словами Арестовича, основним його доходом є проведення семінарів з психології. Він уточнив, що посада радника не передбачає оплату, так як цим він займається на громадських засадах.

"Раніше ви заробляли десь 300 тис. грн на місяць", - уточнила журналістка Катя Король.

"Зараз-набагато більше. Я п'ять сімей утримую-батьки, батьки дружини, сестри", - зізнався він.

Також радник глави ОП заявив, що власного житла не має.

Зазначимо, що Олексій Арестович для багатьох українців став "заспокійливим" під час війни, в програмі ЖВЛ зізнався, що у гніві він страшний, і не завжди спокійний і на позитиві.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти планують новий наступ, під загрозою можуть опинитися кілька міст України.

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