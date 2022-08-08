"Голову відшибу за секунду": Арестович здивував гнівним визнанням

На злісні коментарі Олексій Арестович взагалі не реагує.
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович для багатьох українців став "заспокійливим" під час війни.
У програмі ЖВЛ на 1+1 Арестович зізнався, що в гніві він страшний, і не завжди спокійний і на позитиві.
"Голову відшибу, навіть не замислюючись, за секунду. Противники люблять представляти мене кришталевим хлопчиком, який не здатний ні на що - як Люся", - прокоментував він.
Відомо, що у Арестовича є ціла армія шанувальників. Також у нього є і чимало хейтерів.
Втім, на злісні коментарі Олексій взагалі не реагує.
"Їм це на сніданок, скажімо так. Як на пацієнтів дивлюся", - зазначив він.
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Автор: Маша Тупченко