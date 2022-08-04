"Ми - перед затишшям": Арестович попередив про складний період війни в найближчий тиждень

Арестович повідомив 3 серпня про військову ситуацію на фронтах / Фото УНІАН

Справжні бойові дії на фронті почнуться протягом тижня. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, те, що відбувається зараз - "це лише квіточки".

Арестович повідомив в ефірі Фейгін Live у середу, 3 серпня, про загальну військову ситуацію на фронтах. Так, за його словами, зараз в Харківській області ведуться бої місцевого значення з обстрілами населених пунктів. Однак на Ізюмському напрямку спостерігається відносне затишшя.

Він зазначив, що справжній стратегічний задум окупантів - не східні області України.

"Завдання всіх наступів на Донецькому і Луганському напрямку - змусити нас перекинути туди резерви, щоб ми не перекидали їх на напрямок істинної небезпеки, де планується великий наступ", - сказав він.

За словами Арестовича, зараз "ми перед затишшям, справжні події почнуться протягом приблизно тижня".

"Особливо принципового нічого не відбувається. Ми - перед затишшям, справжні події почнуться протягом тижня. Поки йдуть події, які багатьом, особливо тим, хто на місці, здаються. Але якщо дивитися на стратегічний розмах усього театру, то розуміємо, що це – місцеві дії. Однак ці місцеві дії переслідують і мету, і результати", — сказав радник керівника ОП.

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Як повідомляв Главред, раніше Олексій Арестович заявляв, що українським військовим катастрофічно не вистачає важкого озброєння, яке необхідне для захисту і звільнення наших територій від російських окупантів. За його словами, захисникам доводиться воювати на лінії фронту протяжністю близько 1300 км. До того ж необхідно убезпечити 2600 км кордону.

Також, за словами Арестовича, війська Росії зібрали в окупованій Херсонській області близько 30 тисяч військ. Вони збираються піти в наступ на Кривий Ріг і Миколаїв. Їм поставили завдання бути готовими висуватися 6 серпня, але підготовка може затягнутися. Однак атака напевно провалиться, оскільки ступінь бойової готовності таких сил викликає серйозні сумніви.

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