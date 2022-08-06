Два міста під загрозою: Арестович назвав нові цілі РФ на Південному напрямку

РФ планує наступ на південному напрямку / t.me/DIUkraine

Російські окупанти планують новий наступ, під загрозою можуть опинитися кілька міст України, заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

"Російські війська концентруються на виході з Криму. Можуть піти як на Мелітополь, так і на Херсон. Подивимося, де вони будуть посилюватися", - сказав він у інтерв'ю Марку Фейгіну.

Співрозмовник уточнив, що на Херсонському напрямку російські окупанти завершують формування наступального угруповання.

"На Херсонському напрямку вони завершують формування наступального угруповання. Їх завдання - це Кривий Ріг. Можливо, Миколаїв", - сказав він.

За словами радника голови ОП. Завдання ще одного угруповання РФ - як мінімум зупинити просування ЗСУ в районі траси Миколаїв-Херсон.

"Це Посад-Покровськ, а це їх дуже хвилює, тому що звідси вже видніється Херсон. Там вони планують тримати оборону. Крім того, їх дуже хвилюють наші плацдарми, розташовані біля берега р.Інгулець. Вони хочуть це окупувати. Загалом, вони збираються боротися. На правій стороні сконцентровано десь 15 БТГ, на лівій — 4-6 БТГ, є ще одне угруповання південніше. В цілому на театрі бойових дій-близько 30 БТГ", - додав Арестович.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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