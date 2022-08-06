УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Два міста під загрозою: Арестович назвав нові цілі РФ на Південному напрямку

6 серпня 2022, 08:55

Російські війська концентруються на виході з Криму.

Росія, армія, РФ, війська
РФ планує наступ на південному напрямку / t.me/DIUkraine

Російські окупанти планують новий наступ, під загрозою можуть опинитися кілька міст України, заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

"Російські війська концентруються на виході з Криму. Можуть піти як на Мелітополь, так і на Херсон. Подивимося, де вони будуть посилюватися", - сказав він у інтерв'ю Марку Фейгіну.

Співрозмовник уточнив, що на Херсонському напрямку російські окупанти завершують формування наступального угруповання.

"На Херсонському напрямку вони завершують формування наступального угруповання. Їх завдання - це Кривий Ріг. Можливо, Миколаїв", - сказав він.

За словами радника голови ОП. Завдання ще одного угруповання РФ - як мінімум зупинити просування ЗСУ в районі траси Миколаїв-Херсон.

"Це Посад-Покровськ, а це їх дуже хвилює, тому що звідси вже видніється Херсон. Там вони планують тримати оборону. Крім того, їх дуже хвилюють наші плацдарми, розташовані біля берега р.Інгулець. Вони хочуть це окупувати. Загалом, вони збираються боротися. На правій стороні сконцентровано десь 15 БТГ, на лівій — 4-6 БТГ, є ще одне угруповання південніше. В цілому на театрі бойових дій-близько 30 БТГ", - додав Арестович.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

Дивіться онлайн новини Херсона

Читайте ще:

Херсонська область Олексій Арестович війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:25

Вдвічі більше: експерт розповів, скільки HIMARS потрібно Україні для перелому на фронті

09:54

Прикмети на 7 серпня: 3 речі, які не можна робити в день святої АнниВідео

09:53

Чи можна брати шлюб на Успіння Пресвятої Богородиці: пора весіль і народні традиції

09:43

"Мавзолей Путіна": в РНБО заявили, що відхід диктатора від влади нічого не змінить

09:24

Полум'я і величезний стовп диму: у Макіївці вибухнув склад РФ з боєприпасамиВідео

Реклама
08:59

Як стерилізувати банки в мікрохвильовці і духовці: поради та рекомендації

08:55

Два міста під загрозою: Арестович назвав нові цілі РФ на Південному напрямкуВідео

08:53

"Абсолютно все є стратегічним": експерт назвав головну мету Росії в УкраїніВідео

08:41

Діти і ексдружина живуть в Україні: ідентифіковано командира РФ, який командує окупантами в Енергодарі

08:40

Війна у Тайвані малоймовірна, Китай обирає шлях економічної ескалаціїПогляд

08:30

Як сушити цибулю на зиму: головні правила і корисні поради

08:26

Потужний удар ЗСУ: на Херсонщині знищили десятки окупантів, випалили 6 складів РФВідео

07:49

Українська авіація завдала наймасованішого за всю війну удару по окупантах на ХерсонщиніВідео

06:45

Якщо ЗСУ звільнять Херсон, будуть ATACMS з пуском до 300 км для ударів по ворогу у Криму – експертВідео

06:28

Китайське лицемірствоПогляд

06:00

Москва здаватися не збирається, перелом на фронті можливий у середині жовтня - Петро ЧерникВідео

05:26

Кейт Міддлтон зняла обручку після чуток про зради принца Вільяма

05:20

Найсмачніший і бюджетний заливний пиріг: швидкий рецептВідео

04:59

Полонений командир Азову та його заступники у Москві: РФ готується до суду над ними - ЖорінВідео

04:25

Як швидко висушити одяг після прання: 3 простих ефективних способи

Реклама
03:50

Осінь замість літа: українців попередили про холодну аномалію в серпніВідео

03:32

Харчишин назвав недорозвиненими українських артистів, які після кар'єри в РФ повернулися в Україну

03:23

Чоловікам поверне колишню міць, жінкам допоможе знайти кохання: як змусити цвісти антуріумВідео

02:47

Зірка Національної збірної України з футболу Артем Довбик вперше став батьком

02:04

Жіночий гороскоп на тиждень 8-14 серпня: Тільцям - небезпека, Левам - щаслива випадковість, Козерогам - ворогиВідео

01:32

Військовий експерт назвав, чого Путін хоче домогтися війною з Україною

01:30

Маша Єфросиніна в яскравому топі показала свій відпочинок на природіВідео

00:51

Прикмети на 6 серпня: які 3 речі заборонено робити, щоб не впустити біду в будинокВідео

00:07

Урганта визнали іноагентом, той відповів

00:04

Переможниця Битви екстрасенсів розповіла, чому мовчить Софія Ротару: "Прийняла чітку позицію"

05 серпня, п'ятниця
23:56

Осадча показала ніжне фото зі своїм молодшим сином

23:41

Вікторія Бекхем не може ужитися зі своєю невісткою

23:34

"Відвертий і зухвалий злочин, акт терору": Зеленський жорстко відреагував на обстріл ЗАЕСВідео

23:13

Чоловік Корольової попався на величезній брехні

23:12

Кастрував бійця ЗСУ: розслідувачі встановили особу "ката" і поговорили з ним по телефонуВідео

22:57

Росія на війні з Україною пішла ва-банк: війська та техніку кидають з Далекого Сходу – ДаніловВідео

22:21

"Ваші ракети обернуться проти вас": ізраїльський ілюзіоніст Урі Геллер пригрозив Путіну Силою РозумуВідео

22:07

Росія не зможе напасти на Дніпро, а для атаки на Чернігів у ворога не вистачає сил – ЖдановВідео

21:51

Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС: є загроза розпилення радіоактивних речовин - ЕнергоатомВідео

21:32

"Ракети до HIMARS везуть трамваями": окупанти зганьбилися своїми фантазіями про логістику в ЗСУВідео

Реклама
21:18

Банківські рахунки та експорт нафти: Путін намагається вмовити Ердогана допомогти обійти санкціїВідео

20:54

Війська РФ намагаються відтіснити армію України від околиць Донецька – ГенштабВідео

20:43

Алла Пугачова в шортах засвітила гострі коліна в Юрмалі

20:31

Готуються до можливого вторгнення Білорусі: на Волині склали план евакуації населенняВідео

19:59

Скандал з Amnesty International: з українського офісу почали звільнятися працівники

19:59

У Путіна передумали: Росія бачить Ердогана посередником у діалозі з Україною – BloombergВідео

19:44

Людмила Путіна стала мільярдеркою після розлучення з диктатором: що відомо про її "заробіток"Фото

19:18

13-річного підлітка забрали в реанімацію: росіяни атакували Миколаїв, є загиблі і 22 пораненихВідео

19:06

Після постільного відео з Володимиром Дантесом Даша Кацуріна розповіла про важливе рішення

19:03

Гороскоп на завтра 6 серпня 2022: Близнюкам - тривоги, Левам - щастя, Стрільцям - грошіВідео

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти