"Я втратив сина, а дружину-інваліда діставали зі зруйнованого будинку": розповідь жителя Чернігова

Житель Чернігова, який вижив після бомбардувань міста окупантами, розповів свою історію/ Скрін з відео

Житель Чернігова Олександр Остапович через бомбардування окупантами міста втратив свого єдиного сина. Будинок чоловіка був зруйнований, тепер йому з дружиною немає куди повертатися.

Чоловік розповів, як втратив свій дім і сина. Відповідне відео оприлюднило Міноборони України у Facebook.

"Я вийшов з дому, пішов у своїх справах. А син поїхав у 18-ту школу на Подусівку. І загинув. Я літаки бачив, як вони летіли. І він загинув десь в 11 годин. Він пролежав у школі десь до 5-го березня. Потім я прийшов додому… Мене привіз один товариш, і каже: "У тебе немає дому, житла". Я подивився – а воно вивалено все "з корінням", викинуте", – розповідає Олександр Остапович.

За його словами, на одному з поверхів його зруйнованої багатоповерхівки лишилося тіло загиблої мешканки, яке досі не можуть дістати, тому що немає відповідного крана, щоб дістатися так високо.

"У квартирах все перемелено. І дружина, інвалід І групи – її рятувальники з третього поверху витягнули і винесли, можна сказати, у швидку допомогу. І коляска пропала. Вона (дружина – ред.) лежить зараз, мені забрати її зараз навіть немає куди", – каже чернігівець.

Будинок Олександра Остаповича розбомбили окупанти/ Скрін з відео

За словами дідуся, він гордиться своїм сином, адже той загинув за Україну. Проте тепер він не знає, як вони з дружиною проведуть свою старість без свого сина, який був сім’ї опорою і підтримкою.

"Я втратив годувальника. Сподівався, що він на старості літ допоможе дожити нам, а виходить по-іншому. Я сина тільки 27-го березня похоронив. Я пишаюся своїм сином. Він віддав своє життя за Україну… Що Росія коїть? Тут були викинуті 500-кілограмові бомби у тротиловому еквіваленті. Нелюди і то так не роблять", – каже Олександр Остапович.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповідав, що якби армії російських окупантів вдалося б взяти міста Чернігів і Суми, то вони могли б далі захопити Київ або ж поставити українську столицю у важке становище.

Також раніше повідомлялося, що у маленькому підвалі школи села Ягідне Чернігівської області окупанти тримали в заручниках одночасно понад 150 цивільних. За словами голови Чернігівської ОВА, людей іноді випускали на вулицю, проте не часто, а умови були жахливими. Живі там були поруч з мертвими.

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