"Живі були поруч з мертвими": під Черніговом знайшли підвал, в якому окупанти тримали 150 осіб

У Ягідному окупанти тримали в маленькому підвалі понад 150 заручників / facebook.com/viacheslav.chaus

У маленькому підвалі школи села Ягідне Чернігівської області окупанти тримали в заручниках одночасно понад 150 цивільних.

У маленькому приміщенні примусово перебували жінки і діти, розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Facebook.

Всього там утримували понад 150 жителів Ягідного. За його словами, людей іноді випускали на вулицю, проте не часто, а умови були жахливими.

"Тут хворіли і вмирали. Тут живі були поруч з мертвими. Голод, спрага, страх, біль, відчай. Туалет на відро. Діти. Там були жінки і діти. Це жахливо. За це ворог теж неодмінно відповість. Відповість по повній",- розповів Чаус.

facebook.com/viacheslav.chaus

facebook.com/viacheslav.chaus

facebook.com/viacheslav.chaus

facebook.com/viacheslav.chaus

Нагадаємо, у Київській області в місті Бучі в одному з будинків українські військові знайшли облаштовану російськими окупантами катівню. Сюди звозили беззбройних бучанців, зв'язували, ставили на коліна - і вбивали пострілом в голову.

Також ми повідомляли, що жахливі кадри з окупованої Бучі показав ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров. Він розповів про зруйновані будинки, вбиті цивільні, замінований дитячий майданчик та інші злочини окупантів.

Читайте також: