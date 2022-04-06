"Якби впав Чернігів, РФ розрізала б Україну": Арестович показав, як виглядає розбомблене місто

Арестович показав, як виглядає Чернігів після бомбардування російськими окупантами/ Telegram Арестовича

Якби армії російських окупантів вдалося б взяти міста Чернігів і Суми, то вони могли б далі захопити Київ або ж поставити українську столицю у важке становище.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у відеозверненні під час візиту до Чернігова. За його словами, він приїхав у це місто, щоб донести до світу правду і підтримати місцевих жителів.

Арестович наголосив, що у разі взяття окупантами Чернігова і Сум російська армія могла б перерізати шляхи сполучення в Україні, тобто фактично розрізати нашу державу навпіл.

"Якби не Чернігів і Суми, не їхній героїчний опір, Київ був би напевно взятий, або принаймні потрапив би у вкрай тяжке становище – його обійшли б. А далі за Києвом противник перерізав би дороги між Львовом і Донецьком. Грубо кажучи, розрізав би Україну навпіл – і все, ніякої військової допомоги, жодних поставок", – зазначив Арестович.

За його словами, це означало б кінець української державності у її сучасному прояві. Чернігівці разом із сумчанами врятували Київ та Україну, наголосив радник керівника ОП і подякував їм за це.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині від російських окупантів ЗСУ звільнили ще три населених пункти – Количівку, Ягідне та Іванівку. Як повідомляє оперативне командування "Північ", територія зачищається і контролюється військовими українськими захисниками, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, 2 квітня повідомлялося, що Збройні сили України повністю звільнили Київську область від російських військ.

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