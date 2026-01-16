Рус
"Я ніколи таких слів не говорила": суд обирає запобіжний захід Тимошенко

Маріна Фурман
16 січня 2026, 10:27
Перед початком засідання Тимошенко заявила, що вважає справу проти неї "абсолютно політичною" та "абсурдною".
Тимошенко обирають запобіжний захід у ВАКС - що відомо

Головне:

  • Тимошенко почали обирати запобіжний захід
  • Політикиня заявила, що плівки НАБУ фальсифіковані

У п’ятницю, 16 січня, Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для народної депутатки Юлії Тимошенко. Глава фракції "Батьківщина" заявила, що розмови, яку опублікували НАБУ та САП, ніколи не було. Вона пообіцяла надати відповідні докази. Про це повідомляє портал Новини.LIVE із зали суду.

Тимошенко додала, що очікує "справедливого суду" та назвала справу "абсурдом", відкинувши всі звинувачення.

"По-перше, я хочу чітко сказати, що я ніколи таких слів не говорила, і сьогодні дам докази у суді, що ця аудіодоріжка — вона абсолютно сфальшована", — сказала політикиня, яку цитують журналісти NV.

Журналісти також запитали у неї, хто, на її думку, підставив її, лідерка "Батьківщини" не відповіла на питання.

Згодом суд голосив технічну перерву, поки захист Тимошенко знайомиться зі справою.

Сама ж підозрювана назвала справу "політичним замовленням і піар-акцією", валюта, знайдена в її офісі - власними заощадженнями.

Справа Тимошенко - що відомо

Нагадаємо, 13 січня в пресслужбі Національного антикорупційного бюро України заявили, що НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України "на пропозиції неправомірної вигоди ряду народних депутатів, що належать до фракцій, які не очолює ця особа, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроектів". Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.

Як писав Главред, Юлія Тимошенко підтвердила, що в партійному офісі "Батьківщини" вночі завершилися слідчі дії. При цьому вона підкреслила, що не визнає висунутих звинувачень і вважає їх безпідставними.

Згодом Тимошенко вручили підозру та опублікували прослуховування. За даними слідства, підозрювала ініціювала переговори з окремими народними депутатами, обговорюючи системну неправомірну вигоду в обмін на лояльну поведінку під час голосування.

Про персону: Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко - український державний і політичний діяч, Народний депутат України. Двічі Прем'єр-міністр України (2005, 2007-2010), перша жінка - прем'єр-міністр України. Очільниця політичної партії "Батьківщина" та політичного альянсу блоку Тимошенко.

