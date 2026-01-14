Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини", але відкинула всі звинувачення

Юлія Тимошенко розповіла про слідчі дії в офісі партії.

Юлія Тимошенко звинуватила силовиків у нічному "штурмі" партійного офісу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/YuliaTymoshenko, t.me/nab_ukraine

Що сталося в офісі "Батьківщини"

Як Юлія Тимошенко оцінює ситуацію

Юлія Тимошенко підтвердила, що в партійному офісі "Батьківщини" вночі завершилися слідчі дії.

За її словами, в офісі працювали понад 30 озброєних осіб, які нібито не пред'явили жодних процесуальних документів. Тимошенко стверджує, що співробітники офісу перебували в будівлі впродовж всієї ночі.

"Щойно в партійному офісі "Батьківщини" завершилися так звані "невідкладні слідчі дії", які тривали всю ніч. "Невідкладні слідчі дії" не мають ніякого відношення до права і закону. Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без пред'явлення будь-яких документів фактично захопили будівлю і взяли в заручники співробітників. Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду... Зараз не було навіть цього", - написала Тимошенко у Facebook.

Вона заявила, що під час слідчих дій у неї вилучили робочі телефони, парламентські документи та особисті кошти, задекларовані в офіційній декларації.

Політик підкреслила, що не визнає висунутих звинувачень і вважає їх безпідставними.

"Не знайшли нічого, тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи і особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення", - підкреслила Тимошенко.

Нагадаємо, 13 січня в прес-службі Національного антикорупційного бюро України заявили, що НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України "на пропозиції неправомірної вигоди ряду народних депутатів, що належать до фракцій, які не очолює ця особа, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроектів". Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.

Офіційно ім'я керівника фракції не розкривалося, проте в мережі почали повідомляти, що мова йде про Юлію Тимошенко.

Юлія Тимошенко / Інфографіка: Главред

Хабарництво в Раді

Як писав Главред, 27 грудня НАБУ повідомило про спільну операцію з прокурорами САП. Відомо, що слідчі дії провели в рамках операції під прикриттям.

"НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили діючі народні депутати України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією НАБУ, учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді України.

29 грудня стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру одразу п'ятьом діючим нардепам, яких вважають учасниками організованої злочинної групи у Верховній Раді.

Зазначається, що ці нардепи "заохочували" своїх колег голосувати так, як їм потрібно, додатковими виплатами.

"Група мала ієрархічну структуру і чіткий розподіл ролей. До її складу входили діючі народні депутати України та посадові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один з народних депутатів", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Про джерело: НАБУ Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

