Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини", але відкинула всі звинувачення

Ви дізнаєтеся:
- Що сталося в офісі "Батьківщини"
- Як Юлія Тимошенко оцінює ситуацію
Юлія Тимошенко підтвердила, що в партійному офісі "Батьківщини" вночі завершилися слідчі дії.
За її словами, в офісі працювали понад 30 озброєних осіб, які нібито не пред'явили жодних процесуальних документів. Тимошенко стверджує, що співробітники офісу перебували в будівлі впродовж всієї ночі.
"Щойно в партійному офісі "Батьківщини" завершилися так звані "невідкладні слідчі дії", які тривали всю ніч. "Невідкладні слідчі дії" не мають ніякого відношення до права і закону. Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без пред'явлення будь-яких документів фактично захопили будівлю і взяли в заручники співробітників. Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду... Зараз не було навіть цього", - написала Тимошенко у Facebook.
Вона заявила, що під час слідчих дій у неї вилучили робочі телефони, парламентські документи та особисті кошти, задекларовані в офіційній декларації.
Політик підкреслила, що не визнає висунутих звинувачень і вважає їх безпідставними.
"Не знайшли нічого, тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи і особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення", - підкреслила Тимошенко.
Нагадаємо, 13 січня в прес-службі Національного антикорупційного бюро України заявили, що НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України "на пропозиції неправомірної вигоди ряду народних депутатів, що належать до фракцій, які не очолює ця особа, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроектів". Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.
Офіційно ім'я керівника фракції не розкривалося, проте в мережі почали повідомляти, що мова йде про Юлію Тимошенко.
Хабарництво в Раді
Як писав Главред, 27 грудня НАБУ повідомило про спільну операцію з прокурорами САП. Відомо, що слідчі дії провели в рамках операції під прикриттям.
"НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили діючі народні депутати України", - йдеться в повідомленні.
За інформацією НАБУ, учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді України.
29 грудня стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру одразу п'ятьом діючим нардепам, яких вважають учасниками організованої злочинної групи у Верховній Раді.
Зазначається, що ці нардепи "заохочували" своїх колег голосувати так, як їм потрібно, додатковими виплатами.
"Група мала ієрархічну структуру і чіткий розподіл ролей. До її складу входили діючі народні депутати України та посадові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один з народних депутатів", - йдеться в повідомленні НАБУ.
Інші новини:
- Операція "Мідас": Міндіч вперше прокоментував справу НАБУ і згадав про Зеленського
- Хабарі за голосування в Раді: в НАБУ викрили злочинну групу нардепів
- Детектив НАБУ Магамедрасулов не повернув до каси 30 тис. доларів, отриманих на документування злочину – експрокурор САП
Про джерело: НАБУ
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред