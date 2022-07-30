'Я на роботі': дружина окупанта здивувала реакцією на його дзвінок із полону

Дружина відмовилася спілкуватися з полоненим росіянином / скрін відео

Окупант РФ, який в Україні потрапив до полону, змушений був вмовляти свою дружину поспілкуватися із ним телефоном. Відповідаючи на дзвінок чоловіка, росіянка запропонувала зателефонувати їй після 21: 00 - відео цього випадку виклала в Instagram телеведуча Олеся Бацман.

На відео журналіст набрав жінку і розповів, що її чоловік зараз перебуває у полоні, але знаходиться з ним поруч та може із нею поспілкуватися.

Однак, жінку новина про полон чоловіка вкрай не здивувала.

"Чи бажаю я поговорити? Я готова поговорити, якщо можна, після 9 вечора. Я на роботі", - сказала вона.

Після цього Золкін їй сказав: "у нас не буде випадку передзвонити. Ми будемо дещо зайняті о 9 вечора. Тому, якщо бажаєте, можете зараз поговорити. Розмова записується і буде оприлюднена".

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Після цього в розмову включився окупант, якого здивувала відповідь дружини.

Вона запитала у чоловіка, в якій області він перебуває зараз, а також повідомила, що всі рідні знають про те, що він в полоні. Однак, така новина її не засмутила, якщо для жінки робота виявилася важливішою за розмову з чоловіком.

Теракт окупантів в Оленівці

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися пораненими".

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