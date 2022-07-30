"Знаємо про нього все": Україна запустила переслідування окупанта, який закатував бійця ЗСУ

Україна запустила переслідування окупанта, який закатував бійця ЗСУ/ Telegram Геращенко, Facebook Лубінець

Україна встановила особу російського окупанта, який катував українського військовополоненого і відрізав йому геніталії канцелярським ножем, поки інші загарбники знімали це на відео. Українським органам влади відома уся інформація не лише про самого злочинця, а й про його родичів.

Це дозволило запустити процеси, за яких окупант не зможе почуватися спокійно навіть на території Росії. Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

"Ми наразі знаємо все про цю людину, у першу чергу завдяки людям, які встановили і знайшли інформацію. Тобто у нас є все, абсолютно все про нього, навіть про його родичів. В юридичному сенсі запити відправлені до так само наших міжнародників, вже є реакція від них, вони у юридичному сенсі теж запустили процеси", – зазанчив Лубінець.

Він повідомив, що в українському суді максимально швидко повинен відбутися розгляд і має бути винесений вирок.

За словами омбудсмена, вирок українського суду у цій справі потім стане складовою майбутнього міжнародного кримінального трибуналу, під час якого розглядатимуться військові злочини РФ проти України. Цей факт звірств російських загарбників буде ще одним доказом проти Росії.

Також Лубінець зазначив, що уже стартували процеси, які не дозволять окупанту, що закатував українського військового, почуватися спокійно навіть на території РФ. За словами омбудсмена, "є дуже багато людей, які оголосили винагороду за знищення цієї особи".

Він додав, що міжнародні правоохоронні органи уже підтвердили, що згаданий окупант так просто тепер не зможе виїхати з Росії – його одразу затримають і передадуть Україні.

Раніше ім’я окупанта-ката повідомляв радник міністра МВС Антон Геращенко. Згідно з оприлюдненими даними, це Арошанов Віталій Валерійович. Також Геращенко опублікував номери телефонів негідника та адресу його проживання. Виявилося, що нелюд проживає в місті Еліста (Російська Республіка Калмикія).

Нагадаємо, днями в мережі з'явилося моторошне відео, на якому російські солдати знущаються над полоненим українцем. На страшні кадри відреагували в офісі президента України. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія – країна канібалів, які насолоджуються тортурами та вбивствами.

Раніше стало відомо, що Україна запустила процедуру повернення тіл загиблих в окупованій Оленівці українських військовополонених. Проте наша держава ще не отримала списки українських військовополонених, які загинули в Оленівці, хоча у російської сторони такі дані уже є.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також: