Кривавий теракт в Оленівці: в РНБО назвали головні цілі окупантів РФ

Підірвана колонія в Оленівці / t.me/pgo_gov_ua

У Раді нацбезпеки і оборони України прокоментували варварський злочин РФ - вбивство десятків українських військовополонених в окупованій Оленівці Донецької області.

За повідомленням Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram-каналі, є 7 цілей, які переслідувала РФ вбиваючи полонених українців.

"Є достатні підстави стверджувати, що вбивство військовополонених в Оленівці було умисним і заздалегідь запланованим російською стороною", - уточнюється в повідомленні.

Головні цілі теракту РФ в Оленівці:

дискредитація політичного керівництва України фальшивими звинуваченнями в " злочинному наказі" і помилковості політичного рішення про здачу в полон гарнізону Азовсталі;

дискредитація ЗСУ фальшивими звинуваченнями у виконанні "злочинних наказів" або ж у професійній некомпетентності у визначенні та точності ураження цілей;

дискредитація західних поставок зброї для України; приховану страту військовослужбовців полку Азов; знищення свідків і жертв тортур українських військовополонених;

деморалізація українського суспільства шокуючою новиною і підрив бойового духу ЗСУ і волі до опору.

Звертається увага, що злочин скоєно одночасно з поширенням відео про садистську розправу над українським полоненим.

В РНБО також інформують, що попередні висновки, зроблені за оприлюдненими фото та перехопленими СБУ розмовами окупантів, дають підстави розглядати версію про підрив в середині барака, де перебували військовополонені.

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Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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