Я б не поспішав з висновками: Буданов зробив заяву про смерть Пригожина

Глава ГУР прокоментував загибель Пригожина.

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Буданов зробив заяву про смерть Пригожина / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, росЗМІ

У Головному управлінні розвідки зробили неоднозначну заяву про Пригожина. У відомстві закликають не поспішати з висновками. Про це сказав глава ГУР при Міністерстві оборони в інтерв'ю іноземному виданню, повідомляє ТСН.

Кирило Буданов стверджує, що на даний момент немає жодного доказу того, що Євген Пригожин вже мертвий і поспішати з висновком про смерть в авіакатастрофі в минулому році поки рано.

Всім відомо, що на Заході допускають версію замовленого вбивства, до якого може бути причетний Путін, проте згідно з даними іноземних журналістів, в Кремлі спростовують причетність і підкріплюють це експертизою ДНК. Однак при цьому, його тіло жодного разу не показали публічно.

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"Вагнер існує, а якщо говорити про Пригожина, я б не поспішав з висновками. Я не кажу, що він не мертвий або що він мертвий. Я кажу, що немає жодного доказу того, що він мертвий", - відповів Кирило Буданов на запитання журналіста.

Смерть Пригожина

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року літак ПВК "Вагнера", на якому був ватажок найманців Євген Пригожин, могла збити Російська ППО. Місцеві жителі чули, що в небі пролунало два вибухи.

Трохи пізніше з'явилася теорія про те, що секретар Радбезу Росії Микола Патрушев міг бути причетний до організації вбивства ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина в серпні 2023 року. Як пише The Wall Street Journal з посиланням на представників західних спецслужб і колишнього офіцера російської розвідки, Патрушев ще влітку 2022 року почав попереджати російського диктатора Володимира Путіна про зростаючий вплив Пригожина. Тоді Путін пропустив повз вуха попередження, зокрема, через роль "вагнерівців" у війні проти України.

Також, російський політолог Валерій Соловей висловив припущення про те, що ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин живий і ховається на одному з островів Венесуели. Він уточнив, що Пригожин нібито знаходиться на райському острові Маргарита, найбільшому острові Венесуели, який розташований в південній частині Карибського моря.

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