Bild пише про нову стратегію ЗСУ: Україна змінює цілі ударів по Росії

ЗСУ почали використовувати нову стратегію у війні з Росією, стверджує кореспондент BILD Юліан Рьопке. Зокрема, змінилися цілі для завдання ударів по території країни-агресорки.
Рьопке зазначає, що ЗСУ були змушені поміняти стратегію через скорочення зобов'язань у допомозі від Заходу на 90%. Разом з тим, російські війська, попри величезні втрати, продовжують наступати.
"Наразі підтримки з боку США, головного спонсора України, немає взагалі. Тому українській армії доводиться міняти свою тактику", - повідомляє Рьопке.відео дня
Зазначається, що українські військові за кілька місяців успішно переобладнали закордонні артилерійські снаряди у власні безпілотники-камікадзе.
Крім того, за межами фронту Київ знайшов тимчасову альтернативу звільненню окупованих територій - партизанські атаки українських спецпризначенців.
Також, за словами Рьопке, Київ переходить від суто військових цілей до знищення російської інфраструктури, яка обслуговує як цивільне населення, так і військово-промисловий комплекс.
Ситуація на фронті
Напередодні стало відомо, що українські війська відступили з села Крохмальне, яке розташоване на автомобільній дорозі Куп'янськ-Сватове.
Крохмальне перебувало під контролем російських військ у 2022 році, потім було звільнено під час Харківської контрнаступальної операції Сил оборони України, а зараз село знову опинилося під окупацією росіян.
Водночас офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов повідомив, що російська армія накопичує сили і засоби у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці для відновлення наступальних дій біля Авдіївки.
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