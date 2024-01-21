Bild пише про нову стратегію ЗСУ: Україна змінює цілі ударів по Росії

Українські війська перейшли до нових ударів по території Росії.

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ЗСУ відбивають атаку за атакою / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

ЗСУ почали використовувати нову стратегію у війні з Росією, стверджує кореспондент BILD Юліан Рьопке. Зокрема, змінилися цілі для завдання ударів по території країни-агресорки.

Рьопке зазначає, що ЗСУ були змушені поміняти стратегію через скорочення зобов'язань у допомозі від Заходу на 90%. Разом з тим, російські війська, попри величезні втрати, продовжують наступати.

"Наразі підтримки з боку США, головного спонсора України, немає взагалі. Тому українській армії доводиться міняти свою тактику", - повідомляє Рьопке. відео дня

Зазначається, що українські військові за кілька місяців успішно переобладнали закордонні артилерійські снаряди у власні безпілотники-камікадзе.

Крім того, за межами фронту Київ знайшов тимчасову альтернативу звільненню окупованих територій - партизанські атаки українських спецпризначенців.

Також, за словами Рьопке, Київ переходить від суто військових цілей до знищення російської інфраструктури, яка обслуговує як цивільне населення, так і військово-промисловий комплекс.

Ситуація на фронті

Напередодні стало відомо, що українські війська відступили з села Крохмальне, яке розташоване на автомобільній дорозі Куп'янськ-Сватове.

Крохмальне перебувало під контролем російських військ у 2022 році, потім було звільнено під час Харківської контрнаступальної операції Сил оборони України, а зараз село знову опинилося під окупацією росіян.

Водночас офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов повідомив, що російська армія накопичує сили і засоби у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці для відновлення наступальних дій біля Авдіївки.

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