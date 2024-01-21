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Атака на російський нафтовий термінал: стало відомо, хто її організатор

Єлизавета Бельмас
21 січня 2024, 14:30
У російському Усть-лузі атакували морський термінал. Хто за цим стоїть - розповість Главред.
Стало відомо, хто стоїть за атакою на нафтовий термінал в Росії
Стало відомо, хто стоїть за атакою на нафтовий термінал в Росії / колаж: Галвред, фото: скріншот

В ніч з 20 на 21 січня безпілотні літальні апарати атакували стратегічний нафтовий термінал, там стався вибух. В редакції ТСН, посилаючись на власні джерела, повідомили, хто стоїть за цією атакою.

За даними джерел, цілі були атаковані безпілотниками СБУ. Вони потрапили чітко за місцем призначення, після чого там почалася масштабна пожежа, яка горить і по зараз, а росіянам довелося евакуювати співробітників.

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Також є інформація про те, що нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області - стратегічно важливий об'єкт в Росії. Там переробляється паливо, яке Російська Федерація постачає своїм військовим.

"Успішна атака на такий термінал доставляє не тільки економічних збитків ворогу, позбавляючи окупантів можливості заробляти гроші на ведення війни в Україні, а й значно ускладнить логістику палива для військових РФ", - повідомили в джерелах ТСН.

Вибухи в Росії

Нагадаємо, в російському місті Тула, розташованому приблизно в 180 км від Москви, ввечері, 20 січня, сталися вибухи. Про це повідомив Telegram-канал "Тула. Подія". Міністерство оборони Росії заявило, що сили протиповітряної оборони відбили атаку нібито "українського безпілотника" над містом. За попередніми даними, в результаті вибухів не було жертв або руйнувань.

Також, в ніч на неділю, 21 січня, в Ленінградській області Російської Федерації відбулася нова атака безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Місцеві жителі почули шум дронів, після чого в районі терміналу морського торгового порту в селищі Усть-Луга, розташованому на березі Фінської затоки Балтійського моря, прогриміли вибухи. Про це йдеться в повідомленнях російських телеграм-каналів.

Трохи пізніше стало відомо, що метою атаки безпілотників в ніч на 21 січня стали авіаремонтний завод в Смоленській області Росії, який займається виробництвом і ремонтом озброєння, авіаційної та військової техніки. Також цієї ночі був атакований завод " Щегловський вал "в Тулі, де виготовляються зенітно-ракетні комплекси" Панцир-С" і "Панцир-С1". За даними джерел, це була планова операція Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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БПЛА вибух війна Росії та України
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