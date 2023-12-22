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Під крило літака підклали бомбу: у WSJ з'ясували, хто організував вбивство Пригожина

Анна Ярославська
22 грудня 2023, 12:08оновлено 22 грудня, 12:40
Загибель колишнього ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина могла бути вбивством, спланованим у Кремлі.
Патрушев, Путін, Пригожин
Коли ватажок "вагнерівців" Пригожин підняв бунт, Патрушев взяв ситуацію в свої руки / Колаж: Главред, фото: Радбез РФ, скріншот

Секретар Радбезу Росії Микола Патрушев міг бути причетний до організації вбивства ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина в серпні 2023 року.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на представників західних спецслужб і колишнього офіцера російської розвідки, Патрушев ще влітку 2022 року почав попереджати російського диктатора Володимира Путіна про зростаючий вплив Пригожина. Тоді Путін пропустив повз вуха попередження, зокрема, через роль "вагнерівців" у війні проти України.

Колишній офіцер російської розвідки стверджує, що все змінилося в жовтні 2022 року. Тоді Пригожин подзвонив Путіну і нібито в грубій формі поскаржився на брак снарядів. Цю розмову чув Патрушев. Потім секретар Радбезу РФ переконав Путіна, що Пригожин став небезпечним і перестав поважати авторитет Кремля.

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WSJ заявляє, що до грудня 2022 року стало ясно, що Патрушев переміг. Путін ігнорував публічні заяви Пригожина і його дзвінки.

За даними видання, коли ватажок "вагнерівців" підняв бунт, Патрушев взяв ситуацію в свої руки. Він дзвонив офіцерам, лояльним до ПВК Вагнера, щоб ті переконали Пригожина зупинитися. Тепер уже Пригожин почав ігнорувати дзвінки з Кремля.

Патрушев також подзвонив Олександру Лукашенку і президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву в спробі знайти посередників. За інформацією джерел видання, Казахстан був страховкою в разі найгіршого сценарію, якщо російська армія не зможе зупинити бунт. Очікувалося, що Казахстан повинен був направити свої сили, але Токаєв відмовив.

За словами колишнього офіцера російської розвідки, на початку серпня 2023 року Патрушев наказав своєму помічнику розпочати підготовку операції з усунення Пригожина. Як стверджують представники західних спецслужб, Путін не заперечував.

За даними WSJ, коли літак Пригожина перевіряли в московському аеропорту, під крило підклали невелику бомбу. Це й спричинило аварію - бомба вибухнула, коли борт був у повітрі.

Загибель Пригожина

23 серпня в Росії впав літак з Пригожиним - керівником бойовиків ПВК Вагнер. Всі, хто знаходився на борту, загинули. У РФ сказали, що в літаку були Пригожин і його соратники, серед яких – Дмитро Уткін.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін "майже напевно" наказав убити Пригожина.

У Росії засекретили час і місце поховання ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина.

У пресслужбі Пригожина повідомили, що поховали його на Порохівському кладовищі поруч з могилою батька.

У ГУР України вважають, що не слід поспішати в питанні підтвердження загибелі Пригожина. Спікер ГУР заявив, що українська військова розвідка може достовірно підтвердити лише загибель польового командира ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна і ще кількох поплічників Пригожина.

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новини Росії Євген Пригожин Микола Патрушев ПВК Вагнер
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