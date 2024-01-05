Пригожин з могили лютує: у мережі 'ховають' Герасимова після удару в Саках

Під час удару ЗСУ по Саках, ймовірно, міг загинути начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Інформація уточнюється.

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ЗСУ ліквідували Герасимова / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Вчора, 4 січня, українські військові в Криму уразили командний пункт ворога, де були високопоставлені офіцери та генерали РФ. Росіяни вважають, що відбулась найбільш масована атака на Крим з часів початку повномасштабного вторгнення.

У мережі шириться інформація про загибель начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова під час удару ЗСУ по авіабазі у Саках.

Також у Twitter Visegrád 24 повідомляє, що 23 російських військових загинули внаслідок вчорашнього ракетного удару України по російській авіабазі в Саках у Криму - з них 9 спецпризначенців, 5 командирів.

відео дня

"Надійшли повідомлення про загибель генерала Валерія Герасимова внаслідок ракетних ударів України по Криму вчора. Герасимов - начальник Генштабу Збройних сил Росії, перший заступник міністра оборони Росії. На даний момент інформація не підтверджена", - повідомили у дописі.

У Мережі "ховають" Герасимова після удару ЗСУ по Криму

Соціальні мережі уже наповнюються новими жартами та "мемами" про загибель російського генерала.

Атака ЗСУ по Криму 4 січня: що відомо

4 січня окупанти поскаржились на масовану ракетну атаку. На відео, яке опублікували в Мережі, кримчанин повідомляє, що одну ракету російської ППО вдалося перехопити, а друга нібито поцілила по військовій частині окупантів. по Криму.

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що ЗСУ знищують в тимчасово окупованому Криму військову інфраструктуру ворога.

"Вчора в Криму був уражений командний пункт ворога. Є багато версій, кого там могли уразити, навіть чув відоме прізвище Герасимов. Це була б гарна новина, але думаю, що навряд чи це відповідає дійсності. Але те, що в цьому командному пункті було уражено кілька високопоставлених офіцерів або генералів російської окупаційної армії, то це справді", - зазначив Братчук.

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