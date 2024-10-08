Всі відстрочки від мобілізації будуть діяти лише до 9 листопада: в ТЦК зробили заяву

В ТЦК розповіли про те, як поновити відстрочку від мобілізації після 9 листопада та навели приклади ситуацій, коли відстрочку можуть не продовжити.

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Відстрочка діятиме лише до 9 листопада - у ТЦК назвали причину / Колаж Главред, фото: УНІАН, Главред

Всі відстрочки від мобілізації для українців будуть скасовані після 9 листопада 2024 року. Для продовження терміну дії відстрочки від мобілізації, військовозобов'язаний має надати до ТЦК та СП документи, що підтверджують право на отримання відстрочки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

Сергій Монукало зазначив, що після підписання кожного нового закону про продовження воєнного стану та мобілізації, військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, повинні підтвердити це право, подавши відповідні документи.

"Наприклад, якщо військовозобов'язаний мав відстрочку по навчанню, то треба підтвердити, що він не відрахований з навчального закладу і його навчання триває. Якщо відстрочка від мобілізації пов'язана з тим, що військовозобов'язаний є батьком трьох неповнолітніх дітей, то треба підтвердити, що термін відстрочки досі актуальний, а не закінчився через те, що дитина стала повнолітньою", - зазначає він. відео дня

Він додає, що якщо термін бронювання закінчився або виникли інші підстави для відстрочки, потрібно знову подати документи, щоб продовжити відстрочку від мобілізації.

Що відомо про новий закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Монукало Сергій Станіславович Монукало – начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Полковник ЗСУ.

Мобілізація в Україні - хто має відстрочку від мобілізації

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Відстрочка від мобілізації, яка надається військовозобов'язаним на термін до 90 днів, тепер діятиме до 9 листопада. Після цього, як пояснив речник Полтавського ТЦК Роман Істомін, її необхідно буде продовжувати, зокрема для тих, хто отримав відстрочку у вересні чи жовтні. Після 9 листопада їм доведеться знову пройти всю процедуру.

Помічник начальника ТЦК Тернопільської області Роман Грунда попередив, що військовозобов'язані, які не оформили відстрочку належним чином, підлягають мобілізації на загальних умовах.

12 вересня президент Зеленський підписав законопроєкт №11391, який вносить зміни до закону про мобілізацію, зокрема щодо відстрочки для тих, чиї родичі загинули на війні.

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