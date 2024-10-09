У ТЦК назвали, кого поліція затримуватиме і силою доставлятиме до військкоматів

Якщо людина відмовляється від повістки, то про це повідомляють органи Національної поліції, каже Сергій Монукало.

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/ Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, УНІАН

Начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало відповів на запитання про те, яким чином відбувається пошук військовозобов'язаного, якщо він після оновлення даних повторно вказав недійсну адресу.

"Зараз система "Оберіг" дає змогу об'єднувати кілька реєстрів, зокрема ті, які показують, де людина отримує грошове забезпечення, заробітну плату", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Представник ТЦК і СП уточнив, що в цьому випадку проводиться сповіщення через підприємство - видається розпорядження, яке надсилається терміновим сповіщенням на це підприємство.

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"І вже тоді керівник підприємства в триденний термін видає наказ про оповіщення та ознайомлює з ним", - попередив він.

Водночас співрозмовник зауважив, що якщо людина відмовляється від повістки, то про цей факт повідомляють органи Національної поліції.

"І за відмову Національна поліція має право здійснити адміністративне затримання та доставку до відповідного ТЦК для проходження ВВК", - додав Монукало.

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що Україна покриває мобілізацією тільки втрати. Раніше в Раді закликали знизити мобілізаційний вік через брак молодих кадрів в армії.

Нагадаємо, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко раніше заявив, що мобілізаційний вік в Україні варто знизити до 20 років, оскільки в армії не вистачає молодих кадрів.

Водночас в Україні обмежили мобілізацію чоловіків, старших за 50 років. Чоловіків 50-60 років залучатимуть до Сил оборони виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням.

/ фото: Главред

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