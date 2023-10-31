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Вибухи в Севастополі: у ВМС повідомили, що було ціллю удару

Юрій Берендій
31 жовтня 2023, 09:46
У Військово-морських силах прокоментували удари по окупованому Росією Криму. Ціллю обстрілу стали дороговартісні системи ППО, які мали великий радіус покриття.
Обстрел
У ВМС повідомили, що було ціллю удару по Криму / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

У ніч на 30 жовтня в окупованому Криму українські військові успішно атакували російські системи стратегічного призначення, які мають велике значення для загальної системи протиповітряної оборони та є дороговартісними. Про це в ефірі "Свобода Live" заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Наразі підтвердженою є лише інформація стосовно самого факту ураження систем, і те, що це системи стратегічного рівня. Тобто ми можемо з цього зробити висновок, що це не якісь польові системи для прикриття близького радіусу дії або навіть середнього. Щодо стратегічних систем, то мова може йти про ті, які мають дальній радіус дії, і відповідно мають велику важливість для загальної побудови ППО та високу вартість", – сказав він.

Щодо вибухів в окупованому Севастополі Плетенчук зазначив, що інформація потребує підтвердження.

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"Стосовно ураження об’єктів ППО – безвідносно типу систем та супутних втрат – слід зазначити, що подібні удари не завдаються по якихось окремих незначних об’єктах, таких як "Панцир-С". Тому мова може йти про системи, які мають більший радіус дії і мають більше значення. Це все є комплексом заходів, які покликані продовжити звільнення окупованого Криму від росіян", – додав речник ВМС.

"Бавовна" в окупованому Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, атаки на військові бази РФ на Кримському півострові 30 жовтня виконувалися за допомогою ракет типу ATACMS, які були отримані від США. За данми російських ЗМІ, зараз проводиться розслідування для виявлення тих, хто надав координати військової техніки.

Водночас, у бухтах Севастополя вже понад тиждень немає носіїв крилатих ракет - усі в Новоросійську або в морі.

Тако, як раніше зазначав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, звільнення Криму військовим шляхом є цілком реальним. Сили оборони України вже контролюють західну частину Чорноморської акваторії і встановили вогневий контроль над півостровом, який був захоплений Росією.

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