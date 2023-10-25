Подоляк - про звільнення Криму: армія України добилася важливих переваг

Сили оборони України вже сьогодні дістають своїми озброєння практично до будь-якої точки в окупованому Росією Криму, сказав Михайло Подоляк.

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Звільнення Криму військовим шляхом - реальний сценарій, - Подоляк / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Звільнення Криму військовим будемо - цілком реалістична можливість. Сили оборони України добилися контролю над Чорноморською акваторією в західній її частині і отримала вогневий контроль над захопленим Росією півостровом, завдяки чому дістає до окупантів своїми озброєннями по всій території Кримського півострова. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі Freedom він розповів про те, що повернення Криму військовим шляхом стало реалістичною перспективою, а не так, як було раніше.

За словами чиновника, подібна риторика Києва підкріплюється досягненнями військ. Зокрема, ЗСУ встановили контроль над півостровом і тепер дістають там окупантів скрізь.

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"Сьогодні деокупація Криму цілком реалістична, причому військовим шляхом. Є вже конкретні результати, наприклад, контроль над Чорноморською акваторією, особливо в західній її частині. Також військовий, вогневий контроль України над територією Криму, використовуючи дрони і ракети. Україна сьогодні цілком може досягти будь-якої точки в Криму. На сьогоднішній день вдалося фундаментально змінити уявлення тих країн, які дійсно зацікавлені в поверненні стабільності в міжнародну політику", - підкреслив Михайло Подоляк.

Битва за Крим

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