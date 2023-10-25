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Подоляк - про звільнення Криму: армія України добилася важливих переваг

Андрій Ганчук
25 жовтня 2023, 14:43
Сили оборони України вже сьогодні дістають своїми озброєння практично до будь-якої точки в окупованому Росією Криму, сказав Михайло Подоляк.
Подоляк, Крим
Звільнення Криму військовим шляхом - реальний сценарій, - Подоляк / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Звільнення Криму військовим будемо - цілком реалістична можливість. Сили оборони України добилися контролю над Чорноморською акваторією в західній її частині і отримала вогневий контроль над захопленим Росією півостровом, завдяки чому дістає до окупантів своїми озброєннями по всій території Кримського півострова. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі Freedom він розповів про те, що повернення Криму військовим шляхом стало реалістичною перспективою, а не так, як було раніше.

За словами чиновника, подібна риторика Києва підкріплюється досягненнями військ. Зокрема, ЗСУ встановили контроль над півостровом і тепер дістають там окупантів скрізь.

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"Сьогодні деокупація Криму цілком реалістична, причому військовим шляхом. Є вже конкретні результати, наприклад, контроль над Чорноморською акваторією, особливо в західній її частині. Також військовий, вогневий контроль України над територією Криму, використовуючи дрони і ракети. Україна сьогодні цілком може досягти будь-якої точки в Криму. На сьогоднішній день вдалося фундаментально змінити уявлення тих країн, які дійсно зацікавлені в поверненні стабільності в міжнародну політику", - підкреслив Михайло Подоляк.

Битва за Крим

Війська РФ готуються до "оборони" в Джанкої і по всьому Криму, розповіли партизани Атеш. Згідно з даними руху, окупанти вже риють окопи і траншеї.

У ЗСУ прокоментували нові удари по Криму вранці, 24 жовтня. Як заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, армія веде бойову роботу проти окупантів на півострові, результати якої порадують українців.

Окупанти терміново перекинули вертольоти із Криму, сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, застосування американських ракет ATACMS по ворожих військах перевершило всі очікування.

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Михайло Подоляк новини Криму Офіс президента війна Росії та України
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