У бухтах Севастополя понад тиждень немає ракетоносіїв, але 'Калібри' вивантажують

Росія продовжує розвантажувати на півострові крилаті ракети "Калібр" і протикорабельні "Онікс", якими тероризує материковий південь України.

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Крим постійно під українськими атаками / Колаж Главреда. Фото: Кримський вітер, АТЕШ

У бухтах Севастополя вже понад тиждень немає носіїв крилатих ракет - усі в Новоросійську або в морі, повідомляє OSINT MT Anderson у Twitter і пише моніторингова група "Кримський вітер".

Згідно з супутниковими знімками за 23 жовтня носіїв крилатих ракет "Калібр" (ні кораблів, ні підводних човнів) в Криму немає.

Однак присутні, в тому числі, два сторожових кораблі проекту 1135 "Буревісник", 4 ВДК проекту 775, 1 МПК проекту 1124 "Альбатрос", 2 МРК проекту 1239 "Сивуч", 1 базовий тральщик проекту 12700 "Олександрит", 1 тральщик проекту 266м "Аквамарин-М", 2 розвідкораблі - "Приазов'я" і "Іван Хурс". У бухту прибули 1 МРК проекту 1239 "Сивуч" (вийшов з ремонту) і 1 БДК проекту 775.

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Росія продовжує вивантажувати ракети

Партизанський рух "АТЕШ" розкрив логістику корабельних ракет окупантів у Севастополі.

За їхніми даними, на території закритого місця розвантаження військових складів на північ від Севастополя, поруч з Інкерманом, здійснюється вивантаження крилатих ракет "Калібр" і протикорабельних ракет "Онікс" для берегового ракетного комплексу.

Після вивантаження складів з ракетами вони прямують до бухти "Сухарна", де безпосередньо здійснюється спорядження кораблів ракетами.

Удари по Криму та Одеській області

У ніч на 30 жовтня у Криму знову прогриміли потужні вибухи. Окупанти скаржилися на атаку морських дронів, але запевняли, що ситуація під контролем.

Вже вдень Росія завдала балістичних ударів по інфраструктурі судноремонтного заводу в Одесі. Попередньо - "Іскандерами".

Росія тоді стверджувала, що нібито завдала удару по українському місту "у відповідь" на атаку на Крим. Однак в ОК "Південь" цей зв'язок спростовують.

"Зараз ви бачите, що "перегукуються" сигнали повітряної тривоги з нашим, але тимчасово окупованим Кримом і нашим же півднем. Треба розуміти, що ворог підступний, ворог намагається зробити вигляд, що він нібито "мстить" за те, що йому прилітає", - розповіла Гуменюк, зазначивши, що "насправді вже досить давно зрозуміло, хто на кого напав".

За інформацією ЗМІ, удару ЗСУ було завдано по місцю дислокації ракетно-зенітного полку ППО Міноборони РФ поруч з населеним пунктом Оленівка на заході Криму.

Стверджується, що поранення отримали 17 російських військовослужбовців, а також було пошкоджено п'ять автомобілів, і одна з машин вже не підлягає відновленню.

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