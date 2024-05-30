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"Тунець по-кримськи": дрони ГУР знищили два ворожі катери в Криму

Анна Ярославська
30 травня 2024, 09:44оновлено 30 травня, 10:20
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Українські морські дрони "Магура V5" атакували катери загарбників у районі селища Чорноморське Євпаторійського району.
Карта Криму, КС-701
ГУР вразило російські катери типу "Тунець" / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, google.com/maps

У ніч 30 травня Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію в Криму. У результаті було уражено два російські катери, імовірно - типу КС-701 "Тунець".

Як пише Українська правда з посиланням на джерело в ГУР МОУ, українські морські дрони "Магура V5" атакували катери загарбників у районі селища Чорноморське Євпаторійського району.

"Для протидії ворог активно застосовував авіацію, стрілецьку зброю та артилерію, втім - безрезультатно", - сказав співрозмовник видання.

відео дня

У ГУР підтвердили знищення двох російських катерів

"30 травня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора росії у тимчасово окупованому Криму", - повідомляє пресслужба ГУР.

З метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема ― літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.

"Утім нічого не завадило спецпризначенцям ГУР успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери Росії ― за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 "Тунєц", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео - Дрони ГУР знищили два ворожі катери в Криму:

Скриншот

У ГУР нагадали, що лише з початку 2024 року спецпідрозділ "Group 13" за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже знищив російські: ракетний корабель "Івановєц", великий десантний корабель "Цезарь Куніков", корвет "Сєрґєй Котов", швидкісний патрульний катер "Манґуст".

КС-701 "Тунець" - що про нього відомо

КС-701 "Тунець" - це дизельний катер з алюмінієвим корпусом. На виробництві цих катерів спеціалізується судномеханічний завод у Костромі.

Судно використовують як ворожі силовики для відповідних операцій, так і путінські олігархи для риболовлі.

КС-701
КС-701 "Тунець" / Фото: росЗМІ

Як стверджують окупанти, лінії корпусу катера мають рубану, незграбну форму, а вітрове скло - зворотний нахил. Така форма дозволяє в сонячну погоду знизити утворення відблисків на воді.

Під час зливу зворотний нахил запобігає розтіканню крапель - це дає змогу обійтися без увімкненого склоочисника. Ілюмінатори зверху дають змогу бачити ситуацію з повітрям.

Ціна за новий модифікований катер становить 6,9 мільйона рублів (77 тисяч доларів). Стандартна версія в новому стані коштує близько 6 мільйонів рублів.

Морський дрон Magura V5 - що про нього відомо

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, здатний виконувати різні функції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові завдання, передає Вікіпедія.

У листопаді 2022 року уряд України анонсував розробку українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км.

Уперше човен презентовано на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року в Стамбулі. 29 липня 2023 р. вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не лише як виставковий зразок, а й як система, повністю готова до застосування.

1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер Івановець. Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (близько 40 осіб). Факт використання Magure V5 підтвердив глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.

14 лютого 2024 року в ГУР повідомили, що великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту РФ було потоплено за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

Вибухи в Криму 30 травня 2024 року

У ніч на 30 травня в тимчасово окупованій Керчі в Криму прогриміли вибухи - місцеві жителі чули щонайменше двадцять. Кримський міст перекривали для руху.

Так званий радник глави окупованого українського півострова Олег Крючков повідомив, що під час відбиття атаки по об'єктах транспортної інфраструктури Керчі від уламків збитих ракет постраждали два пороми - автомобільний та залізничний, а також пошкоджено скління надбудов.

Міноборони країни-арессора Росії відзвітувало "про знищення за ніч 8 ракет ATACMS над акваторією Азовського моря і перехоплення восьми БПЛА над акваторією Чорного моря поблизу Криму".

Крім того, в акваторії Чорного моря нібито знищено два безекіпажні катери, що прямували в напрямку Криму.

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