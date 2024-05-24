Там працювали американські ракети: в WSJ розкрили деталі нічних вибухів в Криму

Крим - приваблива мета для атак, оскільки там розташовано безліч стаціонарних військових об'єктів, як-от аеродроми і порти.

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Україна вдарила американськими ракетами дальнього радіусу дії ATACMS по Алушті / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

У місті Алушта в тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 23 травня прогриміли вибухи. Тепер стало відомо, що Україна вдарила американськими ракетами дальнього радіусу дії ATACMS по вузлу зв'язку російських сил ППО в окупованій Алушті, пише The Wall Street Journal із посиланням на представника українських оборонних відомств.

"Поки Україна намагається стримати російські війська на північному і східному фронтах, ATACMS дає змогу загрожувати російським об'єктам у Криму, зосередившись на системах ППО, реактивних винищувачах і військових кораблях", - пишуть журналісти.

Також повідомляється, що в квітні Україна використовувала більш далекобійний варіант ATACMS для удару по аеродрому. Тоді було знищено кілька сучасних російських пускових установок і радарів ППО. Минулого тижня під удар потрапив інший аеродром у Криму.

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"Цього тижня було завдано удару по порту Севастополя, повідомлялося про пошкодження військового корабля. Окупаційна влада Криму заявила, що тієї ночі російська ППО збила дев'ять ракет ATACMS", - пише видання.

Колишній офіцер Корпусу морської піхоти США Марк Кансіан вважає, що Україна може зосередитися на глибоких ударах, намагаючись відновити особовий склад перед можливим контрнаступом наступного року.

"Крим - приваблива мета для таких атак, оскільки там розташовано безліч стаціонарних військових об'єктів, як-от аеродроми і порти, які нелегко замаскувати або розосередити. Я не думаю, що вони зможуть відрізати півострів, але вони можуть змусити Крим почуватися некомфортно", - каже Кансіан.

Ракета ATACMS - головні характеристики / Інфографіка Главреда

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Удари України по військах РФ у Криму - останні новини

Нагадаємо, партизанський рух "Атеш" повідомляв, що у місті Алушта в тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 23 травня прогриміли вибухи - було уражено вузол зв'язку російських окупантів.

В тимчасово окупованому Криму в ніч на неділю, 19 травня, також прогриміли вибухи. У російському Міноборони казали, нібито вночі Росія була атакована 60 безпілотниками, а на Крим нібито летіло 9 ракет ATACMS.

17 травня, Головне управління розвідки Міноборони та Служба безпеки України спільно проводили операцію в тимчасово окупованому Криму. Ціллю атаки були кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту РФ, але через роботу російських ППО і РЕБ було вражено також інші об’єкти.

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