Вибухи в Криму: 50% бойових літаків ЧФ Росії виведено з ладу - Reuters

Україна послідовно домагається "кінетичного ефекту" в тилу РФ, заявив європейський чиновник.
Україна послідовно домагається "кінетичного ефекту" глибоко в тилу Росії, що робить істотний вплив на матеріально-технічну підтримку РФ і психологічний вплив на російське керівництво.
Про це заявив один з європейських чиновників на умовах анонімності, повідомляє агентство Reuters.
"За нашими оцінками, вибухи на аеродромі "Саки" 9 серпня вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту", — сказав він.
Чиновник додав, що в цілому до цих вибухів війна перебувала в моменті, близькому до операційного застою.
Співрозмовник додав, що сухопутні війська жодної зі сторін не володіють достатньою концентрованою бойовою міццю, щоб почати ефективні наступальні дії, які будь-яким чином істотно вплинуть на хід війни.
Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.
При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
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