Вибухи в Київській області: КМДА просить закрити вікна і не виходити на вулицю

Вибухи в Києві / CC0 Public Domain

У мережі з'явилися відео вибухів в Київській області. Очевидці повідомили, що за кілька хвилин їх було близько десяти. Також у небі стояла заграва, яку порівняли із заходом сонця.

У КМДА заявили про пожежу в Київській області. У зв'язку з цим жителів столиці закликали не відкривати вікна і по можливості не виходити на вулицю.

Як повідомляє пресслужба міськадміністрації в Telegram, задимлення спостерігається у Святошинському та Голосіївському районах

"Міська влада закликає киян тримати вікна закритими, особливо вночі і вранці. А також по можливості не перебувати на відкритому повітрі. При наявності слід включити системи кондиціонування і очищення повітря", - йдеться в повідомленні.

Людям радять зробити вологе прибирання, поставити ємності з водою для підвищення вологості повітря і збільшити споживання рідини до 2-3 літрів в день для дорослих.

Крім того, пабліки пишуть, що концентрація твердих мікрочастинок в повітрі Києва перевищує річне нормативне значення ВООЗ.

Жителі області вже зараз скаржаться на гар. Як розповіли Главреду, через сильний вітер і дим, недостатня видимість.

Також в мережі припускають, що горить нафтобаза.

Нагадаємо, у Краснодарі РФ 12 бійців ОМОНу категорично відмовилися їхати навійну в Україну. Вони аргументували своє рішення незаконністю наказу.

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