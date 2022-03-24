Столтенберг оцінив можливість повноцінної війни РФ і НАТО

Столтенберг висловився про війну з РФ / Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає малоймовірною повноцінну війна між Росією і альянсом.

За його словами в коментарі CNN, демонстрація єдності країн НАТО знизила ймовірність повномасштабної війни.

При цьому ситуацію в Україні він вважає "вкрай непередбачуваною" і заявив, що НАТО зіткнулося з новою реальністю і має бути готове до довгострокової перспективи.

Також на питання про повідомлення про те, що Росія не бере на себе лінію деконфліктації, Столтенберг відповів, що це правильно, і що "росіяни не були готові, як я сказав, використовувати ці лінії, але ми припускаємо, що, якщо виникне необхідність, вони можуть зв'язатися з нами".

Нагадаємо, в Краснодарі РФ 12 бійців ОМОНу категорично відмовилися їхати на війну в Україну. Вони аргументували своє рішення незаконністю наказу.

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