Російський ОМОН відмовився їхати на війну в Україні і заявив про незаконність наказу

Російські військові відмовляються воювати проти України / Reuters

У Краснодарі РФ 12 бійців ОМОНу категорично відмовилися їхати на війну в Україну. Вони аргументували своє рішення незаконністю наказу.

Як повідомив правозахисник Павло Чиков, загін ОМОН з Краснодара з 6 лютого перебував в окупованому Криму, куди був направлений для проведення навчань "Заслін 2022".

"25 лютого капітан поліції Фарід Читав, командир взводу оперативної роти ОМОН "Пластун" Росгвардіі по Краснодарському краю, і 11 його бійців з його роти відмовилися виконати наказ командира загону про перетин кордону РФ і подальшого прямування на територію України", - сказано в повідомленні.

читайте також"Україна перемагає у війні": американський професор навів низку доказів провалу армії ПутінаТакож у омонівців не було документів для перетину кордону.

"Відмову виконати наказ бійці Росгвардіі пояснили його незаконністю. У жодного з них не було ні закордонного паспорта, ні наміру покинути територію Росії, тоді як їх прямі службові обов'язки обмежувалися територією Російської Федерації. Про відрядження на територію України для участі у спеціальній військовій операції, про завдання та умови цієї операції ніхто з позивачів до відома не був поставлений і як наслідок, згоди на неї не давав", - додав Чиков.

Він підкреслив, що тільки незаконний перетин державного кордону є злочином в РФ, а нелегальний в'їзд на територію України у складі збройної групи - це ще ряд злочинів за українськими законами.

"Бійців Росгвардії повернули в Краснодар, провели по них службову перевірку і звільнили зі служби. Росгвардійці вважають звільнення незаконним і подали до суду позов про відновлення на роботі", - стверджує правозахисник.

Нагадаємо, активна фаза війни Росії проти України повинна закінчитися досить швидко. Такий прогноз професор історії, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій аргументує виснаженням російської армії, нестачею боєприпасів та інших необхідних для ведення бойових дій речей.

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