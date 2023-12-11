Вибухи у Києві: РФ атакувала столицю балістикою, є постраждалі

Російські окупанти спробували завдати по Києву ракетного удару за таким же сценарієм, як і місяць тому.

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Внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків в Дарницькому районі / Колаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Рано вранці в понеділок, 11 грудня, в Києві пролунали близько 10 вибухів, була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну загрозу для Києва та області. Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко пізніше повідомив, що російські окупанти спробували завдати по Києву ракетного удару за таким же сценарієм, як і місяць тому - по столиці була випущена балістика.

"Сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 [росіяни] завдали чергового удару ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили і засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі", - написав Попко у Telegram.

Внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків в Дарницькому районі. Є постраждалі, їм на місці була надана медична допомога.

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Травми отримали четверо жителів Бортничів. У чоловіка 1992 р.н. - осколкове поранення нижніх кінцівок. У трьох жінок 1963, 1990 і 1992 р.н. – гостра реакція на стрес, допомога надавалася на місці.

За попередньою інформацією, сили ППО знищили 8 ворожих ракет, які летіли в напрямку столиці.

"Загалом протиповітряною обороною знищено вісім повітряних цілей, які летіли в напрямку столиці по балістичній траєкторії", - повідомили Повітряні сили.

Ракетний удар по Україні 8 грудня 2023

8 грудня російські окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони кілька разів змінювали курс. У Київській області працювали сили ППО.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що РФ запустила по Україні 19 ракет, 14 з них знищили сили ППО.

Під час ранкової ракетної атаки окупанти вдарили по Павлограду Дніпропетровської області. Є загиблий, чотири людини постраждали.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що після паузи в 79 днів російські окупанти відновили ракетні удари по Києву - вранці в області лунали вибухи. Працювали сили ППО. Повітряна тривога в столиці тривала близько 2 годин. Жодна ворожа мета не досягла міста.

"Силами і засобами ППО всі ракети, що летіли в напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці", - повідомив Попко.

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