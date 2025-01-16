Ураження літаків РФ реактивними дронами: в України може мати новий козир

За словами експерта, в Україні з’являються реактивні дрони, зараз закінчуються їх випробування.

https://glavred.net/ukraine/porazhenie-samoletov-rf-reaktivnymi-dronami-u-ukrainy-mozhet-byt-novyy-kozyr-10631231.html Посилання скопійоване

В Україні з’являються реактивні дрони / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, tro.mil.gov.ua

Головне із заяви експерта:

Україна зможе уражати літаки РФ реактивними дронами

Зараз росіяни встигають піднімати їх в повітря

Вже скоро Україна зможе уражати літаки країни-агресора Росії реактивними дронами, які зараз проходять випробування. Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі Київ24.

Він зауважив, що зараз українським дронам не вдається знищувати літаки на аеродромах РФ, оскільки росіяни встигають піднімати їх в повітря.

відео дня

Говорячи про удари України по аеродрому "Енгельс" у РФ, експерт додав, що росіяни його добре захищають, бо це основна база стратегічної авіації.

За його словами, на поверхні цієї бази мало що є, вона організована так, що всі вибухонебезпечні речі, зокрема ракети та інші снаряди, знаходяться під землею.

"Літаки не під землею. Але поки нашими дронами ми долітаємо, вони встигають піднятися у повітря. Питання зараз тільки у швидкості наших дронщиків. Але вже з’являються реактивні дрони, закінчуються випробування. Скоро будемо бачити", - наголосив Криволап.

На його думку, також буде можливість уражати літаки балістичними ракетами, коли вони з’являться у великій кількості.

Удари по території РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, 14 січня українські дрони уразили щонайменше два резервуари Саратовського нафтопереробного заводу. НПЗ, по якому було завдано удару, розташований недалеко від авіабази стратегічної авіації "Енгельс", де розташовані Ту-95 і Ту-160, які російська армія систематично використовує для обстрілів території України.

Також відомо, що Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об'єктах росіян. Було уражено цілі на відстані від 200 до 1100 км в глибині Росії. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

Крім того, 10 січня ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Читайте також:

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред